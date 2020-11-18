А если на голову? ОНФ раскритиковал демонтаж водонапорной башни в Архангельске

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта призывают главу администрации Архангельска Дмитрия Морева взять на особый контроль выполнение работ по сносу водонапорной башни на проспекте Новгородском, 173, строение 1. Демонтаж аварийного строения, который обходится городу в 5,5 млн руб., проходит с нарушением технических условий муниципального контракта: площадка не огорожена должным образом, фрагменты строения подрядчик не опускает при помощи крана, а просто сбрасывает на землю с огромной высоты.
Напомним, в 2017 г. после обращения активистов ОНФ городская прокуратура установила, что техническое состояние башни создает угрозу жизни и здоровью граждан. Ранее жители областного центра сообщили общественникам о разрушающемся и не огороженном должным образом ветхом строении, с которого падают кирпичи, подвергая опасности людей. Районный суд Архангельска согласился с доводами прокуратуры и постановил снести аварийное здание. Работы по сносу водонапорной башни начались в феврале 2021 г.
Эксперты ОНФ проверили ход выполнения работ и пришли к выводу, что они идут с отставанием по графику и изменением условий муниципального контракта в части нарушения подрядчиком технологии демонтажа башни. Это создает угрозу обрушения объекта во время демонтажа, а также повышает риски повреждения подземных инженерных коммуникаций. В частности, общественники выявили, что подрядчик вырезает большие, чем предусмотрено контрактом, фрагменты башни и вместо опускания их краном сбрасывает с 35-метровой высоты.
Эксперты ОНФ также отметили, что проектом предусмотрено выполнение временного ограждения территории забором высотой 2 м, при этом сооружение должно иметь деревянный каркас с обшивкой профилированным листом с полимерным покрытием. В местах прохода людей такой забор должен быть оборудован сплошным защитным козырьком. Фактически же забор выполнен из необрезной доски, козырек присутствует не на всех участках для прохода.
Кроме того, во избежание повреждений дорожных покрытий в пределах площадки производства работ должны быть выполнены отсыпка песком и укладка железобетонных дорожных плит. По факту песчаная подушка и дорожные плиты не уложены. Тяжелая строительная техника работает на объекте практически без защиты дорожного покрытия.
«Подобное выполнение работ недопустимо. При этом дворовая территория, на которой проводится комплекс работ по сносу башни, была благоустроена в 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды». В результате сноса башни асфальтобетонное покрытие внутридворового проезда уже поцарапано, экопарковка завалена строительным мусором, а газоны уничтожены. В дальнейшем подрядчик обязан будет восстановить благоустройство двора. Считаем, что причиной отступления подрядчиком от условий исполнения муниципального контракта является отсутствие надлежащего контроля за ходом выполнения работ», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий.