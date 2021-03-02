Архангельская автозаправка два года угрожала жизни граждан

С 2018 по 2020 год на нелегальной автозаправочной станции, расположенной на улице Дачная в городе Архангельске, оказывались услуги по сбыту автомобильного топлива, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Противоправная деятельность нелегальной автозаправки пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Архангельску при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии и участии службы безопасности крупной нефтяной компании.
На момент осмотра места происшествия на вышеуказанном объекте располагалось несколько цистерн и 17 бочек объемом по 200 литров каждая, при этом не соблюдались условия хранения горючих материалов и меры противопожарной безопасности. Кроме того, в результате проведенного специального исследования установлено, что гражданам реализовывалось топливо низкого качества.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также всех лиц, причастных к противоправной деятельности.