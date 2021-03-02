Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская автозаправка два года угрожала жизни граждан

С 2018 по 2020 год на нелегальной автозаправочной станции, расположенной на улице Дачная в городе Архангельске, оказывались услуги по сбыту автомобильного топлива, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Противоправная деятельность нелегальной автозаправки пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Архангельску при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии и участии службы безопасности крупной нефтяной компании.

На момент осмотра места происшествия на вышеуказанном объекте располагалось несколько цистерн и 17 бочек объемом по 200 литров каждая, при этом не соблюдались  условия хранения горючих материалов и меры противопожарной безопасности. Кроме того, в результате проведенного специального исследования установлено, что гражданам реализовывалось топливо низкого качества.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

 

29 март 08:59 | : Скандалы

Главные новости


Конституционный Суд уточнит, кто есть кто у коренных народов
Деньги любят счёт. Миф о поморском туризме

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (282)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20