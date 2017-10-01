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Качество воды в Коноше всё хуже и хуже

Эту информацию продолжает получать депутат областного Собрания Юрий Шаров от возмущенных жителей многострадального района. Смущает не только качество воды, но и рваный график ее подачи.

Парламентарий внимательно изучил обращение и направил запрос в управление Роспотребнадзора по Архангельской области с требованием проверить качество воды, подаваемой в сети. Специалисты Вельского территориального отдела взяли предварительные пробы в сетях водопровода. Выяснилось, что водоснабжение осуществляется в штатном режиме — отключения без предупреждения отсутствуют, давление сети нормализовано, улучшены органолептические показатели воды.

Вместе с тем, при лабораторном исследовании воды, отобранной по адресу, указанному в заявлении по ул. Труда в пос. Коноша, установлено, что содержание железа в водопроводной воде превышает в 4 раза предельно допустимый (1,24 мг/дм3 при допустимом 0,3 мг/дм3). Именно повышенное содержание железа в воде при соприкосновении с воздухом окрашивает в коричнево-ржавый цвет водопроводную воду, которая течет в краны коношан.

Как заявил депутат Юрий Шаров, по материалам предварительного исследования, похоже, будет возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде».

— Эта история за последние месяцы уже вторая. Первое обращение поступило из г. Вельска, где водопроводная воды была желтого цвета. Там также ресурсоснабжающая организация была оштрафована на крупную сумму денег. А Вельской районной администрации вынесено предписание решить вопрос качества воды. Мы все понимаем, что ни администрация Вельского района, ни администрация Коношского района самостоятельно этот вопрос решить не сможет, сети изношены, вопрос модернизации — это вопрос очень дорогой. Но мы не можем это не обсуждать и принимать решения об исправлении ошибок, от этого зависит качество жизни жителей области, — заключил Юрий Шаров.

А проверка коношской воды все продолжается…

12 декабрь 14:25 | : Скандалы

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