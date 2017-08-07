Помёт в прямом эфире. Еврейские штучки Соловьёва и Урганта

На отечественном телевидении новый скандал. Кто-то видит в нём логическое продолжение исхода популярных медиа-лиц с Первого канала на Второй. Типа Эрнст (Первый) с Добродеевым («Россия») снова вступили в противостояние, как уже было в 90-х, это когда они берут интервью у президента (кстати, давно не было в эфире) выглядят будто разнояйцовые близнецы, но то, что остаётся за кадром…

Но хочу начать не с этого.

А с роскошной репризы команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» (г. Томск):

- А вы еврей?

- С чего вы взяли?

- А мне племяш рассказывал, что на телевидении работают либо голубые, либо евреи.

- Нет, я не еврей.

Конечно, это преувеличение (я насчёт евреев, насчёт голубых… многое от канала зависит). Особенно после того, как в течении 15 лет Гостелерадио руководил некто Сергей Лапин. Антисемит на самом что ни на есть животном уровне, и в работе, и в быту. Вадим Мулерман, Валерий Ободзинский, Майя Кристалинская, Аида Ведищева, Лариса Мондрус, Эмиль Горовец, Нина Бродская… далеко не полный список певцов нетитульной национальности, которых отлучили от эфира, фактически наложив запрет на профессию. При нём исчез из кадра многолетний ведущий «Кинопанорамы» Алексей Каплер, причина – пресловутый пятый пункт (в 1972-м уже мало кого интересовал срок при Сталине). А ещё телеоператоры, гримёрши, администраторы… короче, проредил ряды.

После ухода монстра на пенсию, всё стало возвращаться на круги своя, тем более что пост занял Энвер Мамедов… сам не из нацбольшинства. Спрашиваете – на телевидении евреям мёдом намазано? Просто это была та деятельность, куда допускались представители национальностей с высокой эмиграционной активностью. Впрочем, как и кино.

И стоит ли удивляться тому, что в самые лихие 90-е хозяевами двух ведущих федеральных телеканалов оказались Березовский и Гусинский. И самая шумная драчка за информационное влияние (ну и за бабло, естественно) завязалась между ними. Меня это откровенно злило – столкнулись два аида на радость и потеху антисемитам.

Но давайте к сегодняшним персоналиям.

Иван Ургант. Отпрыск кинематографической династии, более известной заслугами бабушки, легендарной исполнительницы «А значит нам нужна одна победа» из «Белорусского вокзала». Портфолио папы Андрея гораздо скромнее, вечный киноэпизодник, в основном зарабатывавший конферансом. Но всех переплюнул внук… очень скромного драматического таланта, но удачно занявший пустовавшую на тот момент нишу телехохмача (успел, пока отставные квнщики не хлынули).

У меня есть знакомые, которые работали с Иваном на документальных проектах (путешествия по миру). Отзываются, как о нормальном парне без фанаберии и звёздных понтов… в этом смысле он на порядок приличней Познера. Говорят – какой в жизни, такой и на экране. Лично меня вполне устраивает. Особо отмечу (понадобится) – Ургант не скрывает, что он еврей по крови. Но вот во время съёмок в Израиле… не нашёл он там себя, хотя почти искренне старался, вёл себя в кадре уважительно, насколько это может космополит. Что ж, по крайней мере, честно. О своём отношении к религии Ваня публично не распространяется, на шее ни креста, магендоида, не полумесяца… думаю, что-то между агностиком и невоинствующим атеистом.

Владимир Соловьёв. Все знают, что он Шапиро. Он, собственно, и не возражает, наоборот, при любом удобном (и не очень) случае подчёркивает. Открыто носит магендоид и увлекается учением Каббала. Технарь по образованию, на телевидение попал по живости характера и языку без костей. Обратил на него внимание ещё в 90-х, когда он на ток-шоу пикировался с Александром Гордоном. Не чужд самолюбования, что свойственно большинству мелких мужчинок. Остёр на язык, хорошая реакция в диспутах, но предпочитает серьёзные жанры. В начале телекарьеры явно тяготел к либералам, в последствии мимикрируя за генеральной линией. Даже в эфире не скрывает, что, прежде всего, зарабатывает деньги, о собственном мировоззрении разговор отдельный.

И вот главное различие между этими двумя (в моих категориях). Иван Ургант – наёмный работник, для него утверждённый сценарий, что катехизис – за любое отклонение могут уволить. Даже Познер подтвердил, насколько безжалостно режут вечернего Ваню, всё снятое отсматривается чуть ли не лично Эрнстом. У Владимира Соловьёва в этом смысле более широкий диапазон для манёвра, его фирма продаёт готовый продукт ВГТРК. Но что последний частенько несёт в кадре, с каким смаком лижет… причём не стесняясь повторять, что влюблён в Америку, за исключением её внешней политики. Но работает на износ… его прямые эфиры иногда несколько вечеров подряд. Да они оба трудяги…

И вот конфликт, Иван, раздухарившись, произносит в кадре – «соловьиный помёт»… и попадает точно в сердце ведущему телеканала «Россия-1». Хотя тот мог бы просто не заметить, ведь соловьёвых в России гораздо больше, чем шапир (когда-то, возможно, было наоборот). Тут и началось…

Соловьёв уже в своей программе объявляет Урганта чуть ли не агентом Киева (по нынешним временам это тоже самое, что когда-то обвинить еврея в сотрудничестве с гестапо) и зачем-то приплетает папу Андрея. Уже по беспределу… семью в наших медийных тёрках трогать самое последнее (если заранее не оговорено с продюсерами, но это совсем за отдельные деньги). Папа Андрей однозначно принимает сторону сына (а кто иначе поступил на его месте?), но его вес на данном уровне не котируется. Симпатии и известность в данном случае на стороне Урганта, правда, аудитория не та, что у Соловьёва, гораздо более легковесная. Хотя Рудольфович брал интервью у САМОГО… и не раз.

Так что там о конкуренции Первого со Вторым? Возможно, кто-то помнит скандал с воровством российских телесериалов (что-то костюмированное) друг у друга, ОРТ тогда обидело меньшого российского брата. Первые лица телеканалов в сваре участия не принимали, тогда их частенько сводили в Кремле за одним столом, было неудобно. Добро бы политика, а то презренный металл. Зато я хорошо помню комментарий друга моей юности Андрея Васильева, тогдашнего зама Эрнста, который посоветовал руководству РТР «утереться и молчать в тряпочку, раз прошлёпали губёнками». Такие обидки не прощаются и через 20 лет, дождаться бы момента. Похоже, время пришло, сегодня ведущие на «Россию» переходят вместе с аудиторией. Поэтому не исключаю, что указание «опустить соловья в кадре» действительно поступило из главного кабинета на Первом канале. Что равносильно брошенной перчатке, ведь оскорбили лакея – оскорбили и его барина.

Но это за кадром. А в кадре два неглупых человека, мужья и отцы (в последней категории Соловьёв вообще рекордсмен), втянутые в дешёвую перебранку. Добро бы актёр Ургант, его дело скоморошье, но что лепит кандидат наук Соловьёв - «Шутку Урганта сразу начали цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге, с криком: молодец, как ты уел Соловьева!» И дальше Соловьев совсем уже добил коллегу-конкурента: «Ай, молодец, Ургант! Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке со своим папой и со многими достойными людьми. Продолжай шутить». Даже секс-терроризм приплёл (что такое педофилия, как не это?), лишь бы с фамилией Ургант в одной цитате. А ведь до этого Рудольфович не казался мне слабаком, знатный каратист как-никак. Или это пример ассимилированного еврейского юмора?

И тут стоит обратить внимание на одну деталь. На шуточки и подколки Урганта никто не обижается, даже сверхобидчивый по жизни Познер, потому что выходит это у Вани по-доброму. А у Соловьёва со злостью, с обидой… здесь он заранее проигрывает раунд. Хотя внешне оба готовый дуэт Тарапуньки и Штепселя.

Ещё одна ошибка Соловьёва – в своём ответе он делает упор на Украину. Которой он натуральным образом достал телезрителей, и смеяться нет ни сил, ни настроения. А за Украиной логическим продолжение следует Донбасс. Тот, что мы по последней информации прекращаем кормить с нового года – сами затеяли, пусть сами и расхлёбывают.

Вдруг эта тема уже не в тренде… что делать будете, Владимир Рудольфович?

Леонид Черток