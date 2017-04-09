"Вольное дело": На архангельской "Почте России" окопались вредители... или инопланетяне?

Все чаще в соцсетях появляются жалобы на отвратительную работу Архангельской «Почты России».
Одно из таких драматических повествований опубликовал участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода:
Г-н Президент.
Мой приятель Стив Холломан из Калифорнии любит коллекционировать русские перочинные ножики, и я много раз посылал их ему.
Но сейчас, в годы обострения отношений между РФ и США, всё пошло не так, как раньше. Каждое должностное лицо России стремится побольше напоганить, чтобы подложить максимум неприятностей американскому народу.
Расскажу Вам, как я на днях отправлял очередную посылку Стиву.
Сначала я пришёл в Почтовое отделение связи 163071, там требуют заполнять меньше бланков. Отделение получило аппарат электронной очереди. Я взял квиток в окно 3 и стал сидеть ждать.
Посетители приходили, получали талоны и шли помимо меня в окно 2. Наконец окно 3 освободилось.
Толстая молодая тётка в ответ на мой вопрос, почему клиенты почты, пришедшие позднее меня, были обслужены раньше меня, ответить не смогла.
Такова программа, сказала она.
На мой вопрос, сколько будет стоить мелкий пакет в США весом 500 грамм, она взвесила коробку и сказала: 3500 руб. Поскольку раньше это было в пределах 300-400 руб., я не мог себе позволить заплатить такую сумму и ушёл.
Однако, потом я решил перепроверить её слова и в Интернете узнал, что даже авиа отправление такого веса стоит не более 500 руб.
7.07.2017 в 15.33 я пришёл в другое отделение Почты России — 163051, где уже не было этой толстой тётки. За окном номер 4 работала сотрудница Жанна.
После получаса ожидания после электронной регистрации (сотрудницы работали как военнопленные, ходили туда-сюда, а очередь не двигалась), Жанночка стала оформлять мою посылку.
Однако, узнав, что в посылке пересылаются перочинные ножи, посмотрев на них, она пришла в неописуемый ужас, дрожала от страха и отказалась от дальнейшего оформления...
Полностью рассказ о почтовом идиотизме читайте здесь