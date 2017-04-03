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Тайная вечеря. Где скрывается от журналистов Barents Press International?

Сегодня в Архангельске проходит ежегодная встреча Barents Press International (специальное мероприятие, организованное для журналистов).

Удивительно, но именно журналисты не могут узнать, где их сегодня ожидают с таким нетерпением.

В информации на официальном сайте где размещена программа конференции http://www.barentspress.org/по-русски/ место проведения мероприятия не указано. Нет его и в релизе на сайте «Двина Сегодня».

Спасибо г-ну Тиму Андерссону, что любезно разместил в популярной соцсети https://www.facebook.com/groups/43533959395/ ссылку на он-лайн трансляцию https://www.youtube.com/watch?v=AZINcFiZ140. Только из нее можно понять, где проходит конференция – в зале заседаний администрации Архангельской области.

Спасибо нашему зарубежному другу за информационную открытость.

Наблюдатели рассуждают, о какой открытости для прессы и свободе слова можно рассуждать после этого. Или данный инцидент говорит только о чьем-то непрофессионализме?

(на фото: открытый человек Tim Andersson говорит всем - WELCOME!)

Тайная вечеря. Где скрывается от журналистов Barents Press International?

(а вот собственно зал... не до фига народа)

28 апрель 11:06 | : Скандалы

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