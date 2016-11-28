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А вы говорите - "техническая процедура". Имуществом депутата Палкина заинтересовались судебные приставы

По добровольному банкротству депутата Госдумы Андрея Палкина, о котором мы писали вчера, пришла дополнительная информация.

Как сообщает служба судебных приставов региона, на бывшего строительного магната заведено четыре исполнительных производства. Одно исполнительное производство – на 22 904 рубля, а еще два исполнительных производства связаны с арестом имущества, принадлежащего депутату. В частности, по искам о налоговых обязательствах арест наложен на две квартиры и два земельных участка в Подмосковье, на земельный участок в Котласском районе и на грузовой автомобиль с прицепом.

Интересно, что в порядке взыскания долгов приставы вправе использовать депутатскую зарплату народного избранника (ее сумма сейчас уточняется).

В то же время, помощники депутата уверяют журналистов, что банкротство – чисто техническая процедура, «многие так делают».

Отметим также, что по документу, принятому Советом Федерации в конце 2016 года, банкроты не имеют право избираться губернаторами, мэрами, а также представлять интересы регионов в российском парламенте.

09 февраль 12:43 | : Скандалы

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