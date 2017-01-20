"Вольное дело": Настойку "Боярышник" в Архангельской области заменили другой отравой

Благодаря массированной компании в СМИ, настойка «Боярышник» попала под тотальный запрет. Однако бутлегеры Архангельской области не растерялись, и начали травить местную алкашню разными алкогольными «добавками»…
Пишет участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал»:
Читатель ИА «Беломорканал» рассказал, что в торговых палатках и киосках областного центра в продаже замечены некие «пищевые спиртосодержащие добавки-ароматизаторы». Градусов у этих «добавок» - 40, так указано на этикетках и ценниках.
Хотите 40-градусный «ароматизатор» под названием «Коньяк» или «Пшеничная». Есть в продаже, например, и 18-градусная «добавка» «Изабелла».
Читатель БК удивляется и никак не может понять, куда, к примеру, можно добавлять «добавку-ароматизатор» «Пшеничная»? В связи с этим, он также вспомнил спиртовой концентрат «Тархун», который был бешено популярным в начале 90-х.
По мнению читателя, торговцы пойлом идут по пути наркодиллеров, которые в свое время после запрета одних формул наркотических миксов и солей, изобретали новые. Вся эта игра в кошки-мышки длилась пока не был введен категорический запрет на подобного рода дурь.
Как мы видим, бутлегеры играют на разнице цен. О чем предупреждали эксперты алкогольного рынка после очередного подъема минимальной цены на качественную водку.
Наблюдатели ИА RUSNORD в который раз убеждаются, что бороться с алкоголем в России бесполезно… можно только постараться минимально снизить риски.
(фото с сайта tv29.ru)