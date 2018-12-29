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Итоги недели с 11 по 17 марта 2019 года

- В койке со звездой – Майкл Джексон не только ездил по ушам, но и калечил детские души;

- Из дворца в тюремную камеру – принцесса Гульнара как жертва нового внешнеполитического вектора;

- Мартовский мэр – Игорь Годзиш за три года вырос от камней до водки.

Международные новости

США: Какой же ты, Майкл…

Майкла Джексона опустили и после смерти…

Создатели мультипликационного сериала "Симпсоны" вырезали из одного из выпусков фрагмент, в котором звучит голос певца Майкла Джексона. Как сообщил в интервью The Wall Street Journal исполнительный продюсер сериала Джеймс Брукс, такое решение обусловлено новыми обвинениями в педофилии в адрес короля поп-музыки, прозвучавшими в документальном фильме "Покидая "Нэверленд" (Leaving Neverland).

Кто смотрел самих «Симпсонов», тот в курсе – в нравственном плане этот мультик ни разу не «Винни-Пух» (о художественных достоинствах в другой раз). Значит, в «Нэверленде» вскрыто ТАКОЕ, что американский зритель (тот ещё ханжа в обычной жизни, но не перед экраном) обязательно перенесёт на любой медиа-продукт, к которому почившая в бозе поп-звезда приложила что руку, что ногу, что голос,… да хоть бы одну фамилию.

Я не поленился, нашёл в интернете, посмотрел (анонсированный показ на Первом успели отменить). Двое взрослых американских мужчин, впрочем, лузеры по жизни, да ещё баловавшиеся всякими… скажем так - запрещёнными к свободной продаже препаратами, жалуются на своё тяжелое детство, проведённое в койке музидола… а также на положивших их туда родителей. При этом раньше, когда только разгорался скандал с Майклом-педофилом, они с пеной у рта защищали его (и своё) достоинство, в том числе, и в суде. А тут вдруг опомнились и стали рубить правду-матку.

Очень сомнительный момент. А именно, персоналии. Неудачники, постоянно сидящие без цента в кармане… такие при ломке да за дозу малую родного отца в Ганнибала Лектора превратят и потом не извинятся.

А я ведь был с ним знаком, с Джексоном. В далёком 96-м работал оператором на программе «Времечко» и ездил снимать, как американского Мишу не пускают через аэропортовскую таможню с саблей, подаренной ему, кажется, самим всесильным Коржаковым, личным охранником тогдашнего президента. Вот времена были, вот демократия… хотя уже тогда появлялись сомнения, не пиар ли это ход. Уж больно поздно Майкл в новой России появился, ему бы в разгар перестройки, да с Горбачёвым в обнимку, а он только в 93-м впервые выбрался. Вот и пытались нагнать.

Тогда он ещё не выглядел так ужасно, как в последние годы жизни… просто слегка отбеленный негр, утративший характерные признаки своей расы, но я и в Америке разных встречал. Порочность? Запомнились совершенно пустые глаза и полное отсутствие мимики. И вокруг особого ажиотажа не отмечалось, говорю же, припозднился с приездом. Камер много, а вот фанатов кот наплакал. В самом конце появились, по ходу, специально подвезли для оживления телевизионной картинки.

Не знаю, какие у него тогда были наклонности, мне, по крайней мере, глазки не строил. А у попсовых певцов лица обычно порочные… неужели не замечали? Он, Миша, вообще не выглядел счастливым, бедный, бедный мальчик тяжёлым детством, деспотичной семьёй, испорченной большими деньгами и всемирной славой душой. Вседозволенность – вот, что ломает не только политиков, но и арт-кумиров.

Конкретно короля поп-музыки стали обвинялся в сексуальных преступлениях против детей в первой половине нулевых (как я помню, никто особо не удивился), но в 2005 году он был оправдан по семи пунктам обвинения по делу о растлении малолетних и двум пунктам обвинения в угощении несовершеннолетних опьяняющими веществами. Семья ещё одного потерпевшего, успевшего выступить с публичными обвинениями, отказалась от претензий после того, как адвокаты Джексона выплатили компенсацию в размере 22 млн долларов.

А немного позже Джексон умер. Как говорили, бесконечная пластика здоровье подорвала плюс увлечение запрещёнными препаратами. Но его фанаты утверждали, что своё дело сделали судебные разбирательства… типа, сгорел со стыда.

По-моему, из здравомыслящих людей мало кто сомневается… в порочных наклонностях американского Миши. Разговоры о том, что он просто клал мальчиков себе в постель, потому что «плохо засыпал», и ничего с ними там не делал, не выдерживают никакой критики. Даже не знаю, стоит ли объяснять, почему. У половозрелых мужчин возраста Джексона утренняя эрекция в порядке вещей (если нет, дело швах), и это уже можно рассматривать как развращение.

Сразу вспоминается пушкинское «гений и злодейство – вещи несовместные». Относилось это к Сальери, композитору безусловно талантливому, но не гениальнее Моцарта. Которому первый, может и завидовал, но факт убийства так и не подвердился. Увы, парадокс, фамилия Сальери стала знаменита в связи именно с этой историей и гением Пушкина.

А Рихард Вагнер! От его «Полёта Валькирий» да в сочетании с «Апокалипсисом» Копполы у меня всегда мурашки по спине. Но ведь подонок, злодей, антисемит, именно его музыкой и озвучивался Холокост, она запрещена на территории Израиля. Негласно, по умолчанию.

Был ли Майкл Джексон гением? Для кого-то, его музыка мне не близка и знаменитая «лунная походка». Но для значительной массы обывателей он дверца в музыкальный мир, кумир и идол. И именно для таких непритязательных слушателей со скромными музыкальными потребностями, но способными обожествлять человека на эстраде, и снят «Нэверленд».

  Именно они, простые американские обыватели с очень средним образованием, вели своих маленьких сыновей к идолу, внушая им – тебе, малыш, невероятно повезло, на тебя обратил внимание сам бог. Неужели можно так обожествлять бывшего негра (откинув толерантность скажу – к цветным отношение в Америке весьма и весьма подозрительное… причём у самих цветных), чтобы даже не задумываться, за что этот богатый дядя фактически затыкает им всем рты подарками и вниманием. Вот за что надо сразу лишать родительских прав и отправлять на скамью подсудимых!

Просто полежали вместе, чтобы не чувствовать себя одинокими… Скажите, если даже в вашей малогабаритной хрущёвке гости остаются ночевать, с кем вы положите своего ребёнка – с его родным дядей или коллегой по работе? Простая же логика…

Кстати, \ бы привлёк к ответственности и прислугу Майкла того периода, всех его горничных, шофёров, аниматоров, агентов и пр. Никто не убедит меня, что все эти люди не были в курсе гнусностей, происходящих в Нэверленде. Их всех нужно судить за сокрытие преступления. Да, если хотите, за недоносительство… это же не сажать за анекдоты про президента.

Все дети, прошедшие через соблазнение Джексоном, пусть, может быть, и оставшиеся в физической неприкосновенности (кому-то повезло, у кумира банально не встал) - подранки душевно. Особенно мне жалко мальчика, чья семья отказалась от претензий, выбрав миллионы. Мало всего того, через что ребёнку пришлось пройти в Нэверленде, самые близкие люди выставили его лжецом перед всей Америкой. Представляете, что из него в итоге выросло? Я, так нет.

Поэтому мой совет – если кто-то из великих окружает вашего ребёнка любовью и заботой, и он вам совсем не близкий родственник, всегда держите в голове, что это не просто так, что может быть совращение. Пусть в одном случае из 10-ти вы обидите недоверием хорошего человека, зато в остальных 9-ти попадёте в точку, и спасёте своё дитя от кошмара.

Ибо гений и злодейство, увы, вполне совместимые вещи, не стоит обольщаться, что носитель высокого искусства обязательно будет носителем человеческого добра.

 

Узбекистан: Гульнара Каримова - одна против всех

Это грустная история о детях всех автократов. С рождения ощущавших себя ангелочками-небожителями, по одному взмаху крылышек которых открывают свои недра рога изобилия… то есть, госбюджеты.

Увы, вечная сказка обычно заканчивается со смертью отца. Вспомните всесильного лётчика-гуляку Василия Сталина, искренне верившего в свой военный гений и героизм в боях, закончившего жизнь в казанской психушке (я там снимал). Или Галину Брежневу, малообразованную и малокультурную (с её-то стартовыми возможностями!) советскую  принцессу, чей кайф закончился вместе с уходом из жизни папеньки.

Но есть судьбы пострашнее. Когда у самого всесильного родителя слетает крыша. Для таких характерна маниакальная подозрительность. Особенно в отношении самых близких.

Узбекский президент Ислам Каримов поправил страной от души, почитай, с советских времён. Именно оттуда он и принёс несменяемость власти, когда первый человек в государстве уходит на покой исключительно вперёд ногами. Впрочем, сами они до последнего не верят в свою смертность и, как правило, опаздывают с политическим (и не только) завещанием.

Каримова убил инсульт (мой хороший знакомец… будь он неладен). Осталось две дочери – Гульнара и Лола. Вторая просто нежная папина девочка, а вот первая долгое время была женским, довольно привлекательным лицом узбекской, если не всей среднеазиатской политики. В конце нулевых о ней вполне конкретно говорили, как о самой вероятной преемнице, сравнивая то с Беназир Бхутто, то с Индирой Ганди - мол, и в беспощадном к женщинам восточном мире есть исключения из правил.

Но с осени 2013 года Гульнара резко начала терять власть, а против приближённых к ней силовиков начали уголовное преследование. В ноябре 2013 года ей пришлось публично отказаться от претензий на президентский пост в обмен на прекращение преследований и розыска по линии Интерпола. По моей информации, у папы Ислама к тому моменту окончательно поехала крыша, и он начал искать признаки заговора в собственном санузле. А что там было на самом деле… в каждой избушке свои погремушки. Может, папа и небезосновательно волновался за свою бесценную жизнь, кто знает.

В итоге власть в Узбекистане досталась местному либерал-демократу (не путать с ЛДПР!) Шавкату Мирзееву. Человеку, не самому близкому к усопшему… скажем так – приближённому.

Человеку, способному на многое ради собственной карьеры. Вот, что о нём рассказывают. Когда Шавкат ещё был хокимом (губернатором) Джизакского вилоята (области), то лично возглавил выселение с пахотных (под хлопок, под что же ещё) земель людей. Как всегда, нашёлся упрямец, отказывавшийся выселяться. Тогда Мирзиеев лично сел в кабину бульдозера и снёс дом вместе с упрямцем. Затем прыгнул в машину и рванул в Ташкент. Среди ночи добился аудиенции у Каримова и упав тому в ноги признался: "Отец, выполняя твой приказ, я убил человека!". Каримов, будто бы, повернулся к нему спиной, буркнув: "Иди, работай...", - и ушёл спать. Через год тот был в Ташкенте на первых ролях…

Чем опасны такие преданные и самоотверженные преемники? Тем, что они в дальнейшем оказываются ещё хуже бывшего хозяина… не дай бог надсмотрщику дорасти до плантатора! То-то Узбекистан в последние два года практически исчез из новостных лент. То ли окончательно закрылся от свободного мира, то ли страшно рассказывать, что там происходит.

К тому же Каримов, как я понимаю, ушёл, не оставив распоряжения по поводу неприкосновенности своей семьи. А, если и оставил, то не так, как Ельцин – документально оформленное со свидетельством патриарха Алексия II, с хранением в ячейке самого надёжного из швейцарских банков (такие слухи ходили в московской политтусовке).

Начались у Гульнары неприятности. Сидела себе тихо под домашним арестом (царские дочери частенько заканчивали дни в монастырской келье). Но вот её дочь Иман предоставила в интернете видеозапись, на которой охранники вытаскивают мать, бывшую светскую львицу, из парадной двери их ташкентского номенклатурного дома. Параллельно узбекские власти сообщают, что экс-принцессу переводят в тюрьму за нарушение условий домашнего ареста (якобы засветилась в ташкентском аэропорту). Западная пресса в ужасе - Растрепанная и неуравновешенная Гульнара Каримова, которую тащат в тюрьму в халате и розовых тапочках, совсем не соответствует тому образу жизни, какой она вела несколько лет назад, когда снималась в дорогих музыкальных клипах, выпустила собственную линию парфюмерии и организовывала показы мод в Ташкенте, которые привлекали западных знаменитостей, таких как Стинг и Жерар Депардье.  Что их так поразило, неужели не видели окончательно спившуюся и тронувшуюся умом Галину Леонидовну… тоже ещё то зрелище было!

Странно. На Востоке не любят, когда публично унижают властьимущих, пусть и бывших, это подрывает народную веру в сакральность власти. Достаточно того, что приехавший на похороны Каримова Путин утешал вдову и младшую дочь, но даже не поинтересовался, как дела и здоровье старшей. То ли забыл, то ли не хотел педалировать и лезть в чужие дела… но в тех краях подобные вещи не забывают и делают выводы. Не в пользу отсутствующей.

А что об этом думает узбекская общественность? Вот сентенция, которую выдал глава местной татарской общины, когда-то занимавший (недолго) пост вице-премьера: Это дочь первого главы нашего государства, который 27 лет был отцом нации.  Отец на том свете, если в чем-то виноват, он теперь отдает отчет перед Всевышним. Человек умер. Если она виновата, она тоже ответит за свои грехи, в том числе и перед Богом. Почему все начали «жевать» эту тему, не понимаю. Но тут же добавляет - Когда президент США становится во главе Белого дома, его жена на четыре года становится первой леди — этому ведь никто не удивляется. Так почему удивлялись, когда Гульнару называли принцессой? Как видим, товарищ не понимает разницу между временным и пожизненным…

Так зачем понадобилось запихивать бывшую принцессу в тюремную камеру, если она давно ходит в статусе «хромой утки» узбекской политики и вряд ли когда-нибудь встанет на крыло?

Есть, как минимум, две версии. Первая (которую высказывает сын Гульнары, постоянно проживающий в Лондонграде) – она столько знает про тех, кто сегодня во власти, что те опасаются её разговорчивости и контактности. Тогда надёжней было бы устроит ей… сердечный приступ в ванне (я плохо верю в восточную милосердность), вот уж где гарантия полного молчания.

Вторая более реалистична. Действующий президент Мирзеев относится к тому типу среднеазиатских политиков, которые с большим вожделением смотрят на Запад, а не в сторону России (объясняется дефицит узбекских новостей). Как раз сейчас в США заинтересовались американскими активами и бизнес-проектами Гульнары Каримовой, подозревая её в некоторой финансовой нечистоплотности. Вполне закономерно ожидать оттуда вопрос – какова судьба прохиндейки? Как под домашним арестом, причём тут дочь бывшего президента… в цивилизованном обществе неприкосновенных принцесс не бывает! И всё, двери тюремной камеры захлопнулись во имя внешнеполитических интересов государства. Что, кстати, совсем не отменяет первой версии…

Так что родиться в президентской семье (или семье генсека) – это только половина женского счастья. Для полного счастья нужно встретить старость в любви… и на свободе.

 

Региональные новости

Архангельск: Весна начинается с… мэра

Всё-таки удачное время для своей ежегодный пресс-конференции выбрал мэр Годзиш… или его советники.

Самое начало весны, снег уже не валит, как взбесившийся, но ещё и не течёт. Впрочем, «Ниссан», приехавший за автором из гаража городской администрации, потер -таки днищем дворовую территорию, где колея глубиной на все прошедшие зимние месяцы. Мы с водителем повздыхали, вспомнив дворников, которые когда-то справлялись с природными катаклизмами одним ломом и известной матерью, на чём теперь импортная техника зубы обламывает. Я, грешным делом, думал, что главной темой встречи с градоначальником и станет работа Плесецкого дорожного управления. Ошибся… главных тем слишком много.

Встречались в этот раз в «Норд-Экспо», я даже не представлял, насколько далеко добираться. И чуть не прослезился, увидев и специальный лифт для инвалидов, и туалетную комнату с соответствующим значком на двери. По ходу, это всё персонально для меня обустроено… потому что вряд ли какой другой колясочник туда выберется. Прошлой осенью супруга наотрез отказалась ехать за солёными грибками – «лучше лишнюю сотню за банку у «Диетки» переплачу»… как же я её теперь понимаю.

Встреча в новом формате. Который мне не пришёлся по душе ещё в прошлом году. До этого собирали одних главредов (ну и сам-себе-режиссёров типа старика Лойтера), и это хотя бы создавало иллюзию разговора на равных, способствовало диалогу, пусть и со взаимными колкостями между собравшимися… короче, к живому общению. Теперь же меня не покидало ощущение, что нахожусь в птичнике… слова просили редакторы школьных стенгазет. Поэтому дискутировать автору придётся в основном с самим собой, уж простите.

Первый же вопрос касался деревянного Архангельска – это позор областной столицы или её фишка? И вполне предсказуемый ответ – смотря какой из деревянных. Если тот, что на Чумбаровке или в Кемском посёлке (ни разу не был), то, скорее, туристический бренд. А тот, что перекошено стоит и не падает в самом центре диссонансом с новостроем – уничтожать безжалостно. Я, кстати, по дороге в «Норд» размышлял, на Ломоносовском этого срама вдосталь. Думал – такое место в самом центре пропадает, в Москве бы в миг застройщики налетели, и расселили, и снесли, и благоустроили. А здесь не спешат, у мэра проблемы, кто бы снёс уже расселённое, чтобы лишний раз в бюджет города не залезать. Что это, как не, увы, подтверждение старой истины, что Архангельск – не Москва. Прежде всего, по деньгам… ну и по инвестиционной привлекательности тоже.

Кстати, если бы я делал показательно-деревянную улицу, то обязательно заселил её состоятельными архангелогородцами, как часть декорации к купеческому Архангельску. И то, почему бы Авалиани не поселиться в деревянном тереме рядом с его же «Генацвале» (дарю идею).

Оказывается, в мэрии вот-вот появится специалист конкретно по деревянной архитектуре. Тут главное не увлекаться. Помню, с каким упоением в первый приезд сюда (1993 г.) мне рассказывали про деревянные тротуары. Я вышел из офисе посмотреть и чуть ногу не сломал, изматерился весь, «Помор-тур» даже обиделся. Так что одна улица, причём не самая длинная, и харэ.

А вы знаете, что Архангельск попал в рейтинг самых страшных городов России? Это Лёша Морозов из АГВС то ли посочувствовал, то ли подколол. Мэр в курсе. Только его больше волнуют не рейтинге, а вещи приземлённые, как-то, состояние улиц (ох, сам напрашивается). Вот зачем было задавать вопрос с прогнозируемым ответом? Я, кстати, не согласен с тем рейтингом, гораздо более жуткие города в него не попали. Тот же Кызыл… убожество в окружении божественной саянской природы. А Барнаул… да мало ли.

Был у меня заготовлен вопрос. Но опередили, спросили, какая судьба уготована Соломбале. Обратится она в спальный район или продолжит славные трудовые традиции? Для последних нужно возрождение производства. Причём, желательно старого, бумажно-деревянного, под него там всё и заточено, а новые к нам что-то не стремятся. Оказывается, волевого решения нет. Для масштабного жилищного строительства на месте бывшего СЦБК требуется серьёзная экологическая экспертиза, а то никто квартиры там не купит, до социального жилья такого масштаба городу ещё глаза вытаращить.

Тут-то я и влез. Вспомнил, как два года назад на встрече с мэром задавал ему вопрос – кто главный бизнес-партнёр Архангельска? В пример привёл былые времена, когда почти каждое культурно-спортивное событие в городе проходило под патронажем АГД ( «Лукойл») или СЦБК. Годзиш уверенно назвал «ПЛК», которая тогда была на взлёте (миллиардные инвестиции, понты Папалева и пр.). Но там быстро что-то сломалось… производственная территория бывшего СЛДК перешла в управление «УЛК», Буторин подсчитал, прослезился и вернулся в дорогие его сердцу Устьяны. Инвесторы (московские) тоже куда-то испарились. С районом всё понятно, что с партнёрством?

Мэр вздохнул. Увы, партнёра такого масштаба у города нет. Есть несколько мелких, но не то. И АГД уже не та, к тому же отошла от нефтяников к алмазчикам. Я думаю, дело не в этом. Тогда богатой компанией управлял Баринов, строивший большие жизненные планы на Архангельск… всё-таки личность в таких вопросах часто играет решающую роль.

И ещё я спросил про эти бесконечные общественные слушания. Взять, хотя бы, конфуз с «Зарусьем». У проверяющей от ОНФ, как только название услышала, сразу настроение испортилось (мне докладывали). А это народ так постебался… и теперь туда не ходит - кому шутки, а кому проблемы и проверки.

Мэр пожал плечами – хор недовольных будет слышан всегда, но в подобных случаях это обязательная к исполнению процедура. Вот сейчас ещё один скандал и с голосованием, и с планами нового сквера на Ленинградском, для чего придётся спилить энное количество деревьев, а стон уже стоит такой, как будто городу лёгкие собираемся ампутировать без наркоза. Одним то, другим это, кому-то гномы жить мешают. Придётся пережить, свою голову всем не пересадишь (это мои мысли, если что, не мэра). Ну, и политическую волю, за которую всё ратует г-н Черток, лучше проявлять в других вопросах (а я не уточнил, в каких).

Дошло дело и до ПДУ. Мэр спокоен, город в снегу окончательно не закопался (а мог бы), ещё одну зиму пережили. То, что тротуары превратились в лесные тропинки (кое-где в лыжню), он в курсе. Кстати, дорожники уже штрафов выплатили за собственную нерасторопность на миллионы. Вот будет город новый контракт заключать (теперь на три года), пусть соискатели репу чешут (авторское выражение) с закупкой малой техники. Кстати, по существующему регламенту снег с тротуаров убирается раз в двое суток и, подозреваю, неважно, в Архангельске это происходит или в Краснодаре. По моему разумению, для нас единственный выход – собственных таджикских дворников… селекционировать.

Затронули вопрос и про новые налоги с малого бизнеса. Которые многие называют киллерскими (поэтому я им и не занимаюсь… да и просто жаден). Ответ лично для меня был неожиданным – «город слишком долго потакал бизнесу, пора бизнесу сделать алаверды». Стоп, малый бизнес на то и малый, что зависит от объёмов кошелька потребителя. А он, по оценкам экономистов, имеет стойкую тенденцию к уменьшению. Так что обхотись… проще закрыть собственную точку и идти на подёнщину (что многие, как я знаю, и делают).

А вот и жареная тема – мусорные митинги. Годзиш, кстати, в их контексте почти и не упоминался (ничего, всё впереди, вот будет на слуху Уйма…). Почему митинги не разрешают в центре города, почему надо топать на окраину по «тропе Годзиша», интересовался мой коллега по «Вольному делу» Рудалёв. Мэр (с хитринкой) – чем недовольны, мы вам там всё убрали?! К тому же есть законодательство, по нему в одном месте разрешаем, в другом запрещаем, судитесь, если есть кураж и время.

А вообще Годзиш мусора не боится. Потому что знает – в этой теме всегда будет хор возмущённых… не тех, так других, какую территорию не предложи под полигон. И с новым полигоном он надеется, что будут захораниваться не больше 5 %, а 95 % пойдёт на переработку. Как так? А вот так, будем внедрять норвежский метод – домашний сбор мусора в разные пакеты. Я представил это действо на 5.5 кв.м. своей хрущёбы… и сильно засомневался в собственной цивилизованности.

Тут второй раз на моей памяти градоначальнику преподнесли подарок. В первый это были камни с набережной от Ларисы Трухиной-Ковлишенко. Сейчас – бутылка палёной «пшеничной» водки от Сергея Маринина, купленная в какой-то трансформаторной будке (городской триллер). За три года от камней к водке… административный рост налицо. Доколе, вопрошал главный редактор Ньюс29, почему не прикроете? Я вот сомневаюсь, что это мэрское дело, на то есть специальные органы. А если все документы правильно оформлены, и вкус не нравится только малопьющему Маринину, тогда что? Тут Игорь Викторович вспомнил, сколько ему приходится слышать жалоб недовольных. И на наливайки, и на общепит в жилых домах. Но если всё в рамках закона… тогда вопросы непосредственно к законотворцам, пусть их меняют. Да и владельцы хороши, нет, чтобы приусадебную территорию облагородить.

Тут уже я взволновался. Дело в том, что проживаю над таким же едально-питейным заведением и ничего, кроме радости от такого соседства не испытываю. Но есть соседка, которая постоянно пишет на них жалобы, её бесит один факт, что кто-то под её квартирой пьёт и веселится… не дай бог, влюбляется. И что теперь, их могут закрыть те, кому не законы принимать, а таблетки на ночь (почти по Булгакову)?! К тому же хозяева моей любимой ресторации ещё в самом начале предлагали устроить перед входом рекреационную зону с выносными столиками, да прошлый состав городской администрации не отреагировал.

Пусть обращаются ко мне, поговорим – предложил действующий мэр. Я обещал передать… только кажется мне, что это яичко хорошо было к Христову дню, а не к восьмому году работы.

Да, кстати, спрашиваю я вдогон, как складываются отношения с новым составом ГорДумы при её теперешнем политическом многообразии?

- Ничего, работаем, ищем компромиссы.

Чего я всем от души желаю.

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD  

17 март 07:24 | : Итоги недели

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