Мансур Бекаров: Сажать надолго за наркотики - есть ли смысл?

Проблема соотношения жестких приговоров по «наркотическим» статьям Уголовного кодекса РФ и реальных потребностей общества в современной России стоит очень остро. Это связано с тем, что, несмотря на действительно суровые приговоры в отношении распространителей наркотиков, количество наркозависимых существенно не уменьшается, как и объемы наркоторговли. Зато молодые люди получают серьезные сроки лишения свободы, выпадают из социальной реальности, превращаются в судимых маргиналов. Стоит отметить, что контингент лиц, торгующих наркотиками, в последние годы серьезно изменился. Теперь в роли наркоторговцев часто выступают не ранее судимые маргиналы с низким уровнем образования и доходов, а вполне образованные и обеспеченные люди, которые сами часто не употребляют наркотические вещества. Произошла и «автоматизация» торговли наркотиками – наркобизнес стремительно уходит в интернет-реальность. В настоящее время появились целые интернет-программы и сайты, которые направлены на организацию сбыта наркотических веществ. Сбытчики хорошо маскируются, вербуют мелких дилеров через интернет-сайты, не встречаясь друг с другом, даже не зная, кто и из какого региона действует. Однако и правоохранительная система также не отстает от них, разрабатывая и совершенствуя методы борьбы с распространителями наркотиков. Как бы ни маскировались в мировых сетях интернета сбытчики наркотиков, их успешно выявляют, накрывают целые организации, распространяющие наркотики. Только за последнее время уголовное наказание за сбыт и хранение наркотических средств увеличено в разы. Но количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности, растет. Получается, что жестокость правосудия не оправдана? Также стоит отметить, что для России не менее страшной проблемой является алкоголизация населения. Для здоровья населения проблемы, возникающие вследствие употребления алкоголя, гораздо более разрушительны, чем от употребления наркотических средств, и носят более глобальный характер. Но, по моему мнению, государство в целях пополнения бюджета закрывает глаза на негативные последствия массовой алкоголизации населения. Убийств и других насильственных преступлений в состоянии алкогольного опьянения совершается в несколько раз больше, чем в состоянии наркотического опьянения. Дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей (ст.264 УК РФ), совершаемые водителями, управляющими автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, в десятки и сотни раз превышают по количеству ДТП, совершенные лицами в состоянии наркотического опьянения. Смертность от употребления некачественного алкоголя или чрезмерного количества алкоголя фиксируется чаще, чем вследствие употребления наркотиков. Но, тем не менее, в стране не вводится уголовная ответственность за изготовление, хранение и сбыт алкогольных напитков. Что касается вопроса об уголовной ответственности за сбыт наркотических средств, начиная от одного грамма и более, в зависимости от содержания наркотического средства, предусмотрено наказание от 10-15 лет до 20 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного. Кто высчитывает сроки наказания для лиц, уличенных в незаконном обороте наркотиков – тайна за семью печатями. Но хочется отметить, что, например, за убийство одного лица, в соответствии ч.1 ст.105 УК РФ предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, за убийство двух и более лиц – до двадцати лет лишения свободы. Я считаю, что в уголовное законодательство РФ следует внести серьезные изменения, суть которых заключается в определении градации тяжести деяния в зависимости от опасности совершенных действий. Так, например, следует внести в уголовный закон состав деяния за занятие сбытом наркотическими средствами как промыслом для извлечения доходов. В настоящее время действия лиц, делающих закладки, следует на законодательном уровне квалифицировать как отдельный состав деяния, максимальное наказание за совершение которого не должно превышать более пяти лет. Хранение наркотического средства и перевозка наркотического средства должны квалифицироваться как отдельные составы, за совершение которых максимальное наказание не должно превышать шести-семи лет, вне зависимости от целей хранения и перевозки. При этом наказание должно применяться по строгости в зависимости от объема наркотического средства. Во всяком случае, не за граммы. Что касается наказания для крупных оптовиков, перевозящих наркотики в больших объемах, то для них можно назначить наказание в виде 10-15 лет лишения свободы и выше. Следует помнить о том, что нельзя отвратить от продажи наркотиков лишь карательными мерами. Надо занять молодежь общественно полезным трудом, обеспечить рабочие места, отказаться от пропаганды разрушительных ценностей, навязываемых Западом.
Адвокат Мансур Бекаров