"Мы тоже хотим ездить". Открытое письмо инвалидов Поморья губернатору Архангельской области и главе РЖД

Члены Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области направили открытое письмо губернатору региона и президенту ОАО «РЖД», в котором подняли проблему транспортной доступности в сфере пригородных железнодорожных перевозок для инвалидов Поморья.
«В связи с тем, что вагоны пригородных поездов не соответствуют в настоящее время тем требованиям доступности, которые установлены российским законодательством, - пишут авторы письма, - необходимо обеспечить меры разумного приспособления таких транспортных средств с учетом потребностей маломобильных граждан, в том числе граждан, использующих кресла-коляски. Принятие таких мер необходимо и, по нашему мнению, возможно.
В частности, активисты Устьянской и Ленской районных организации Всероссийского общества инвалидов на круглых столах "Вопросы реализации прав людей с инвалидностью в Ленском районе Архангельской области", в марте 2017 года заявили о сложностях, с которыми они сталкиваются в последнее время при проезде на пригородных поездах «Кизема – Кулой» и «Урдома – Котлас».
Пригородные поезда формируются из вагонов с сидячими местами «самолетного типа», в которых невозможен проезд людей с инвалидностью на колясках или с использованием носилок.
Для жителей населенных пунктов Архангельской области - Кизема, Лойга, Илеза, Урдома, Сойга, Кивер, Виледь, Низовка, Сольвычегодск и др. железнодорожный транспорт – единственный и безальтернативный. Без него жители указанных поселений не могут попасть в п. Октябрьский или в г. Котлас для получения медицинской помощи и других предусмотренных законодательством государственных и муниципальных услуг».
Авторы письма напомнили губернатору и главе РЖД, что, согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» органы власти и местного самоуправления, а также организации всех форм собственности обязаны обеспечить условия для беспрепятственного пользования железнодорожным транспортом в пригородном и междугородном сообщении, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, а также оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг, наравне с другими лицами.
Согласно п. 5.2 Приказа Минтранса РФ от 06.11.2015 № 329 перевозчик обязан обеспечить безопасные условия для жизни или здоровья пассажира из числа инвалидов в период перевозки пассажира, при этом перевозка пассажира включает в себя период, в течение которого пассажир находится в поезде, период посадки пассажира в пассажирский вагон и период высадки пассажира из пассажирского вагона.
В соответствии со статьей 15 ФЗ «О социальной защите инвалидов» в случаях, если существующие объекты транспортной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов (осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа) меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
Представители общественных организаций инвалидов Поморья в своём открытом письме на имя губернатора Архангельской области и главы РЖД предложили предусмотреть в вагонах пригородных поездов, по согласованию с Архангельской областной организацией Всероссийского общества инвалидов, меры разумного приспособления для людей с инвалидностью вагонов пригородных поездов. В том числе, предложено, путем разбора части сидячих мест, создать специально выделенные места для пассажиров пригородных поездов, использующих для передвижения носилки и кресла-коляски.