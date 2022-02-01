Коммунисты Архангельска смешали в один "коктейль" войну, социализм и космос

Сегодня утром в Архангельске в рамках всероссийской акции КПРФ состоялся массовый автопробег под девизом «От победы над фашизмом – к победе в космосе», приуроченный к 61-й годовщине первого полёта человека в космос и в поддержку Российской Армии. Коммунисты столицы Поморья проехали по центральным улицам города под знамёнами СССР, КПРФ и Знаменем Победы, чтобы напомнить архангелогородцам, что только справедливому, социалистическому государству подвластно решение самых амбициозных, на первый взгляд, фантастических задач. СССР стал государством, граждане которого могли сделать любую мечту явью.
Автоколонну под красными знамёнами горожане приветствовали, махая руками, автомобилисты, не участвовавшие в автопробеге, высказывали свою поддержку коммунистам автомобильными гудками.
- Для нас память о подвиге предков – священна. В 1945 году наши деды и прадеды победили в самой разрушительной в истории Человечества - Великой Отечественной войне. Они раздавили фашизм, победили нацизм и заново отстроили Великую страну, которой под силу было решение любых задач и достижение любых целей даже космического масштаба. И откровенно больно, что сегодня фашистские, нацистские силы вновь поднимают голову в тех странах, где, по идее, должна сохраниться генетическая память и полное неприятие фашизма. Поэтому коммунисты по всему миру поддерживают нашу Армию, которая, как в 1941-1945 гг., в одиночку борется с этой «коричневой чумой», - отметил по итогам автопробега первый секретарь Архангельского обкома КПРФ Александр Гревцов.
Напомним, в последние два месяца региональное отделение КПРФ отметилось громкими исключениями из своих рядов видных членов (на уровне депутатов), высказывавших сомнения относительно целесообразности проведения спецоперации на Украине. Ни одна другая политическая партия этого не делала.
Также примечательно, что в автопробеге приняли участие иномарки, преимущественно представляющие автопром недружественных России государств (см. фото).