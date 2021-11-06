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Сергей Моисеев перестал быть главным единороссом АОСД

О своем решении покинуть пост главы фракции «Единой России» Сергей Вениаминович заявил вчера на предсессионном заседании однопартийцев.

Свое решение он объяснил некими «жизненными обстоятельствами». Известная фраза «я устал, я ухожу» вряд ли подходит 50-летнему политику. Напомним, в разное время Моисеев пытался баллотироваться на пост мэра Архангельска и депутата Государственной думы от своей партии. И в том, и в другом случае без особого успеха.

Наблюдатели в недоумении. При этом он же остается на посту председателя комитета АОСД по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике и рядовым членом комитета по этике и регламенту.

Остается ожидать следующих выборов в региональный парламент. Не факт, что фамилия Моисеев окажется в списках кандидатов. По некоторым данным, он постепенно сворачивает свой бизнес на территории области.

В любом случае, человек имеет право распоряжаться своей судьбой и звание депутата, еще не пожизненный приговор.

Кто встанет во главе осиротевшей фракции, пока неизвестно. Наши наблюдатели несколько раз упоминали Ивана Новикова как наиболее перспективного.

16 февраль 07:22 | : Политика

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