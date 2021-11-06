Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

35-я сессия АрхГорДумы, что обсудят?

Этому было посвящено совместное заседание постоянных комиссий, входящих в структуру городского парламента.

Итак…

Традиционный для любой повестки вопрос о внесении изменений в городской бюджет текущего года. Но не торопитесь хвататься за валокордин, в этот раз перетрясок статей расходов не ожидается, будут внесены изменения чисто технического характера.

Другое дело рассмотрение изменений в налоговой нагрузке на бизнес, последний, как известно, переживает не лучшие времена. После реакции местного бизнес-сообщества на решения последней сессии прошлого года потребовались консультации с региональным Уполномоченным по защите прав предпринимателей. Иван Кулявцев уже получил соответствующее приглашение на завтра, обсуждение острых вопросов пройдет в открытом режиме.

Также депутаты предварительно обсудили вопросы об утверждении состава постоянной по топонимике, Прогнозному плану приватизации мунимущества и передаче городской недвижимости в областную собственность, что в перспективе должно снизить нагрузку на бюджет Архангельска.   

В целом, как ожидают наблюдатели, грядущая сессия должна пройти спокойно и конструктивно. Напомним, она начнет свою работу завтра, 9 февраля, по хорошо известному адресу.

Следите за нашими публикациями…

08 февраль 13:56 | : Политика

Главные новости


Куча-мала. Сергей Миронов подгребает под себя левый фланг
Архангельск на пороге интервенции. Вести из Северной области, часть 2

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2022 (99)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20