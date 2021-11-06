35-я сессия АрхГорДумы, что обсудят?

Этому было посвящено совместное заседание постоянных комиссий, входящих в структуру городского парламента.
Итак…
Традиционный для любой повестки вопрос о внесении изменений в городской бюджет текущего года. Но не торопитесь хвататься за валокордин, в этот раз перетрясок статей расходов не ожидается, будут внесены изменения чисто технического характера.
Другое дело рассмотрение изменений в налоговой нагрузке на бизнес, последний, как известно, переживает не лучшие времена. После реакции местного бизнес-сообщества на решения последней сессии прошлого года потребовались консультации с региональным Уполномоченным по защите прав предпринимателей. Иван Кулявцев уже получил соответствующее приглашение на завтра, обсуждение острых вопросов пройдет в открытом режиме.
Также депутаты предварительно обсудили вопросы об утверждении состава постоянной по топонимике, Прогнозному плану приватизации мунимущества и передаче городской недвижимости в областную собственность, что в перспективе должно снизить нагрузку на бюджет Архангельска.
В целом, как ожидают наблюдатели, грядущая сессия должна пройти спокойно и конструктивно. Напомним, она начнет свою работу завтра, 9 февраля, по хорошо известному адресу.
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