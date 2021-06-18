Национальный рейтинг губернаторов: Цыбульский на 58-м месте

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за июль-август текущего года.
Политологи отмечают три главных летних тренда губернаторской деятельности. Первый – борьба со стихийными бедствиями (пожары, наводнения, засуха), по результатам которой Кремль обязательно будет делать соответствующие «оргвыводы». Второй – плановая работа по укреплению социально-экономического положения в регионе и регулирование ситуации с пандемией коронавируса. Третий – подготовка к выборам в Госдуму, «чтобы у правящей партии в регионе не было проблем, а проблем у оппозиции было как можно больше» (ирония от лидера справедливороссов-заправдинцев).
Впрочем, по мнению наблюдателей от нашей редакции, первое и второе совсем не мешают третьему. И наоборот.
Итак…
Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан), Алексей Дюмин (Тульская область).
Последние три: Алексей Цыденов (Бурятия), Андрей Клычков (Орловская область), Валентин Коновалов (Хакасия).
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский снова улучшил свои позиции, заняв 58-е место и войдя во вторую группу. Чего, к слову, не удавалось ни одному из его предшественников за всю историю Национального рейтинга.
Комментарий эксперта (главред ИА RUSNORD):
- В прошедшие два месяца Александр Цыбульский был включён в региональный список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму под номером один. Что обычно для многих регионов, но не для Архангельской области.
В прежние годы нам частенько подсовывали в качестве «паровозов» федеральных политиков с раскрученным именем, и это иногда заканчивалось громкими скандалами (ситуация с Пехтиным и его американской недвижимостью). В случае с Цыбульским, входящим в федеральный политсовет «Единой России», это ещё и логично – человек год назад набрал рекордный для области процент голосов избирателей на губернаторских выборах. Понятно, что свой мандат он отдаст следующему по списку (здесь интрига – кому? Есть минимум три варианта). Но, по мнению наблюдателей, стратегия политтехнологов в предвыборный период для всей «ЕР» будет строиться на его образе, по крайней мере, в наглядной агитации.
Интересный момент: сам Цыбульский никогда не скрывал личного серьёзного отношения к членству в партии власти, но часто подчёркивает, что это – акт его поддержки политики Путина. То есть «человек президента». Причём по многим параметрам относящийся к «либеральному крылу».
Несмотря на летний отпускной период, в регион продолжают поступать средства из федерального бюджета. Так, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Правительства РФ 300 млн рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги Архангельск-Онега. Так сказать, первый транш, общая стоимость реконструкции этой «стиральной доски» (выражение самого Цыбульского в первую его поездку в район) – 1.2 млрд руб. Само решение о выделении бюджетных средств было принято во время прямой линии губернатора с президентом, что ещё раз подчеркивает уровень доверия и эффективность работы москвича, который личное знакомство с первыми лицами государства пускает на пользу региона. Его предшественники о таком могли только мечтать… их в Кремль чаще вызывали «на ковер».
Кстати, губернатор лично отправился в Онежский район презентовать начало долгожданного ремонта. И навел там шороху – распёк чиновников за невнимание к проблемам жителей Малошуйки, в частности, по состоянию коммунального хозяйства. Ох, как наш народ это любит! Осталось дождаться результатов министерской ревизии.
И большой подарок архангелогородцам: одним своим словом губернатор поставил крест на трёхдневном отключении областного центра от всякого водоснабжения в связи большими ремонтными работами на «тысячнике». Сказал, что «это неприемлемо», и предложил просчитать другие варианты. Впрочем, некоторые называют такой подход популистским и одномоментным – по их мнению, «тысячник» так и останется головной болью города.
Серьёзный минус в губернаторскую карму – ежедневный прирост заразившихся коронавирусом, показатель давно не падал ниже отметки в 200 человек. Но ведь Архангельская область вошла в список регионов самой активной вакцинации. Вот это уже в компетенции главы… на каждого прохожего маску ему не напялить.