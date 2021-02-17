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Мандрыкин снова может оказаться за бортом выборов

Опять не везет известному северодвинскому риелтору Олегу Мандрыкину, сделавшему себе имя на участии в различных протестных акциях.

Вчера на заседании регионального избиркома поданные им документы для регистрации кандидатом-одномандатником по 72-му округу от партии «Яблока» были отклонены комиссии из-за выявленных в них недостатков и недочетов, подробности которых не разглашаются. Заявителю предложено устранить оные в кратчайшие сроки.

Напомним, аналогичная ситуация сложилась у Мандрыкина год назад, когда региональный избирком отказал ему в регистрации кандидатом на выборах губернатора Архангельской области, посчитав часть собранных им подписей недействительными. Сейчас на кону госдумовский мандат.

Кроме Мандрыкина на осенние выборы от партии «Яблоко» выдвинут юрист Александр Козенков по 73-му одномандатному округу. Судьба его документов пока не известна.

На сегодняшний день официально зарегистрированы 10 кандидатов: Надежда Виноградова (КПРФ), Александр Спиридонов (ЕР), Елена Вторыгина (ЕР), Ярослав Савичев («Родина»), Владимир Сухарев (ЛДПР), Олег Черненко (СР), Екатерина Алехинцева (ЛДПР), Александр Гревцов (КПРФ), Олег Мишуков («Родина»), Ирина Чиркова (СР).

Прием документов заканчивается послезавтра.

02 август 13:20 | : Политика

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