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Это вам не Котлас. На место Таборова претендуют три кандидата

В Виноградовском районе выборы нового главы МО назначены на 4 июня. Напомним, место освободилось после скандального ареста Алексея Таборова, который в настоящий момент содержится в следственном изоляторе города Архангельска и обвиняется в получении взятки. Впрочем, свою вину экс-чиновник не признаёт.

На момент окончания подачи документов о своем желании поучаствовать в конкурсе (прямые выборы глав муниципальных образований отменены в регионе с 2015 года) заявили три кандидата, все чиновники со стажем.

А именно:

- глава администрации округа Майская горка (Архангельск) Алексей Ганущенко;

- врио главы Виноградовского района Александр Первухин;

- глава МО «Березниковское» Надежда Салыкина.

Скромное количество участников известный в регионе политик Андрей Анин, в недалеком прошлом представлявший интересы жителей Виноградоского р-на в областном Собрании, объяснил так – «…верна максима «важно не количество, а качество». Мы же с вами предпочитаем стричься у опытного парикмахера».

Напомним, на недавних выборах главы Котласа на подобный конкурс при схожих обстоятельствах (экс-глава тоже был арестован по коррупционной статье) заявились сразу 18 претендентов с различными уровнями компетентности. Представители областной власти объяснили это примером максимальной демократии. В итоге победила журналистка Светлана Дейнеко, официально беспартийная.

Видимо, Виноградовский р-н не ассоциируется с протестными настроениями. Не то, что Котлас.

Наши наблюдатели делают ставку на Александра Первухина.

(коллаж претендентов со страницы А. Анина в социальной сети)  

14 май 12:30 | : Политика

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