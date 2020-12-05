Депутаты Сольвычегодска восстали против муниципальной реформы

Сегодня на внеочередную сессию Совета МО «Сольвычегодское» был вынесен на рассмотрение только один вопрос – вхождение в состав Котласского р-на, что в итоге должно привести к созданию «Котласского муниципального округа».
В итоге голосование провалилось - пять депутатов высказались «за», четыре - «против», один - «воздержался». Для положительного решения вопроса необходима поддержка, как минимум, 6 народных избранников.
Ранее голосование по тому же вопросу провалилось в МО «Федьковское» того же района, где «против» высказалось большинство депутатов.
Наблюдатели ожидают повторного голосования после соответствующей работы с каждым депутатом в отдельности.
Отметим, что управление Сольвычегодска длительное время, мягко говоря, не дружит с администрацией Котласского района…