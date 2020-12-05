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Молния! Горсовет Северодвинска признал вопросы для референдума не соответствующими закону

Сегодня на очередной сессии городского Совета депутатов Северодвинска 17 голосами инициатива проведения муниципального референдума по всем четырем представленным в территориальную избирательную комиссию вопросам о судьбе территории в квартале 100 на берегу озера Театральное была признана не соответствующей действующему законодательству.

На принятие такого решения оказала определяющие влияние отрицательное заключение прокуратуры Северодвинска. кроме того, в дефицитном бюджете города корабелов просто нет средств на проведение голосования.

Напомним, что как мы уже писали референдум может обойтись в 80 млн рублей.

 

 

18 февраль 14:04 | : Политика / Экономика

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