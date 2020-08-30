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Протест в Архангельске: отдохните до весны

Центральный Штаб Навального заявил о прекращении публичных акций уличного протеста. Как минимум, до весны.

Такое указание разослано по всем региональным отделением с призывом «проявить понимание».

«ФБК (организация признана в РФ иноагентом), точнее сеть штабов Навального не будет в ближайшие несколько недель организовывать новые всероссийские акции, но обязательно будет это делать весной» - содержится в обращении руководителя региональной сети «штабов Навального Леонида Волкова, размещенного в Интернете.

Напомним, в Архангельске акции в поддержку арестованного кумира проходили 23 и 31 января. Первый собрал, по разным подсчетам, от 500 до 1000 человек, второй – 200-300. Оба не были согласованы с властями и прошли с точечными задержаниями. 2 февраля – день, когда Навальному заменили условный срок на реальный – многочисленные акции не проводились.

Впрочем, ранее левые патриотические силы заявили о готовности провести массовую акцию 23 февраля в День российской армии. Цели и задачи неясны, но лидером КПРФ (Геннадий Зюганов) озвучена мотивация – не дать приватизировать протест сторонникам либерального капитализма.

Наблюдатели полагают, что в свете последних событий планируемое мероприятие, если вообще состоится, пройдет под здравницы укреплению обороноспособности страны и, естественно, будет разрешено властями.

То есть, без драйва.

Об отношении к акциям протеста со стороны архангельской Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» читайте здесь и здесь.

05 февраль 07:44 | : Политика

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