Севморпуть "уплывает" от России

Эксперты Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах выяснили, что, согласно собственным законам Российской Федерации, моря Северного Ледовитого океана (Карское море, море Лаптевых и Восточно-Сибирское море) находятся вне рамок официально установленных внутренних вод РФ. Они должны быть обозначены как внутренние морские воды России. В противном случае через 30 лет Российская Федерация рискует полностью потерять контроль над Северным морским путем.
Северный морской путь сокращает дистанцию между Европой и Азией до 40% по сравнению с современным маршрутом через Суэцкий канал. Сегодня у РФ сохраняется монополия по регламентированию судоходства в этой зоне. Это право России дают положения статьи 234 «Покрытые льдом районы» Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
Статья остается одним из главных международно-правовых оснований установления Россией контроля за судоходством по трассам Северного морского пути. Она позволяет прибрежным государствам устанавливать разрешительный порядок прохода, регулировать конструкцию судов, вводить обязательную лоцманскую проводку. В связи с глобальным потеплением климат стремительно меняется и навигация по Северному морскому пути становится дольше по времени.
При освобождении ото льдов большой территории в течение года (ледяная кромка уменьшается в среднем на 10 процентов в год) статья 234 Конвенции ООН по морскому праву 1982 году перестанет действовать. Так, к 2050 году СМП будет полностью открыт для судоходства в летний период. В этой ситуации иностранные корабли смогут свободно заходить в российские арктические моря, а российские ВС не будут иметь права им препятствовать.
«Единственный способ официально противостоять этому – закрепить юридические права на исторические морские пространства Северного Ледовитого океана на федеральном законодательном уровне», - считает руководитель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.
Ведущий юрист-международник, доктор юридических наук, профессор Игорь Зенкин разъясняет, что в настоящее время в российском законодательстве перечень «исторических» вод определяется решением Правительства Российской Федерации. Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», к внутренним морским водам относятся воды «… заливов, бухт, губ и лиманов, морей и проливов с шириной входа в них более чем 24 морские мили, которые исторически принадлежат Российской Федерации, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации и публикуется в «Извещениях мореплавателям». В действующей доступной правовой базе моря Северного Ледовитого океана в состав территории РФ не входят.
Юристы Фонда предлагают внести изменения в Федеральный закон № 155-ФЗ и включить в него моря Северного Ледовитого океана (Карское море, море Лаптевых и Восточно-Сибирское море).
«Только эти меры позволят нашей стране законодательно утвердить, что Северный морской путь в большей части проходит через ее внутренние морские воды и, благодаря этому, сохранить разрешительный порядок прохода на предусмотренных РФ условиях вне зависимости от изменяющихся природных условий, таких как отступание льдов. Вспомним недавнее происшествие с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн», который зашел за линию российской границы на 2 км в заливе Петра Великого под Владивостоком. Тогда эсминец был остановлен большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов». В случае аналогичного инцидента в Арктике, Россия не сможет вытеснить иностранные военные корабли, так как для этого у нее нет прав даже по российским законам. Именно поэтому для защиты своих морских арктических территорий России нужно срочно внести изменения на уровне федерального законодательства», – уверен Ярослав Богданов.