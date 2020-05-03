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"Скоропалительность вредна". Кандидат в губернаторы раскритиковала укрупнение региона

Кандидат в губернаторы от партии «Справедливая Россия» Ирина Чиркова высказала свое мнение о планах объединения Архангельской области с Ненецким автономным округом. По ее мнению, этот вопрос недостаточно проработан.

- Мне активно пишут как жители Архангельской области, так и НАО, которые интересуются моей позицией по поводу объединения наших регионов. А я в первую очередь слушаю их мнение на этот счет. Так, абсолютное большинство жителей Ненецкого автономного округа, а точнее - почти все, выступают против объединения.

Если честно, скоропалительность очередного проекта объединения сама по себе стала «насилием» над северянами - как ненцами, так и поморами. Никто не потрудился сначала изучить мнение людей, ответить на все их вопросы, представить серьезные расчеты и прогнозы. Поэтому действующие власти обоих регионов и получили очередной справедливый народный протест.

Сейчас никто не может сказать однозначно, пользу или вред принесло бы объединение. Необходимы компетентные оценки, экономические расчеты, учет ошибок прошлого и четкие выкладки на будущее. Такие расчеты должны быть по всем направлениям - от пресловутых налоговых распределений до здравоохранения и социальной защиты. В итоге всех этих исследований нужно увидеть три важных прогнозируемых последствия: во-первых, усиление развития обоих регионов; во-вторых, справедливое использование их потенциалов; в-третьих (и это должно быть основным), улучшение качества жизни граждан на обеих территориях. Только при наличии этих доказательств вся эта идея может выноситься на референдум. И мнение граждан будет решающим.

Да, в общефедеральной Стратегии-2030 говорится о создании макрорегионов, но для их рождения необходимы экономические, инвестиционные, человекоресурсные обоснования. Однако в нашей ситуации с объединением таких обоснований нет. Зато уже есть очередной повод для общественного недоверия, вызванного необдуманным насаждением идеи «отобрать у богатого субъекта и поделиться с бедным». Если посмотреть последние примеры в России, станет понятно: традиционный механизм с регионами-донорами и регионами-реципиентами уже не работает; тренд на укрупнение себя не оправдал - малые субъекты после объединений не оказались «в плюсе». Более того, малые народы не должны чувствовать себя ущербными - это залог мира и порядка как в социокультурной, так и политической жизни.

07 август 13:05 | : Политика

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