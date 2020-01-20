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Политик: Регионы – не кролики, насильно не спариваются

Пошла реакция на заявление временного главы НАО Юрия Бездудного о том, что укрупнения Архангельской области за счет присоединения к ней заполярного округа не будет.

Чиновник не скрывает, что отказ от проекта напрямую связан с протестным голосованием по поправкам в Конституцию на подведомственной ему территории.

И сразу в рядах законодательной ветви власти нашлись критики, которые посчитали такой проект противоестественным с точки зрения законов природы.

Депутат Алексей Журавлев, единственный представитель партии «Родина» в нижней палате Федерального Собрания (ни разу не зоотехник):

«Регионы — не подопытные кролики, которых можно скрещивать ради чьих-то интересов. Государственная региональная политика должна быть тонкой, гибкой и соответствующей требованиям жителей».

Напомним, что ранее и депутаты, и сенаторы находили много положительных моментов в подобном объединении.

А Журавлев что-то не курлыкал…

 

03 июль 11:25 | : Политика

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