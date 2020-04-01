В Архангельскую область вернутся прямые выборы мэров?

Такое предложение фракция ЛДПР готова вынести на ближайшую сессию Архангельского областного Собрания.
По словам депутата Сергея Пивкова, их фракция не раз выступала с инициативой дать право районным и городским депутатам самим решать, с кем им удобней жить и работать – с назначенным главой или с всенародно избранным. Напомним, несколько лет в регионе действует лишь первый вариант, который вызывает недовольство у большого числа населения.
Наблюдатели расценивают шансы прохождения такой поправки к высокие. Свободные выборы были отобраны при губернаторе Орлове, сроки многих назначенных глав подходят к концу, а у врио главы региона Цыбульского по объективным причинам нет такой кадровой «корзины». Возвращение прямых выборов поможет последнему избежать инсинуаций и злоупотреблений при выдвижении кандидатов со стороны старой команды.
Впрочем, те же наблюдатели не исключают, что и сам Пивков захочет попробовать свои силы на выборах главы Новодвинска, памятуя свой успех на последних выборах в областное Собрание, когда он одолел самого Зылева (гендиректора АЦБК). Напомним, срок полномочий действующего ГМО Сергея Андреева истекает в марте следующего года.