Депутат ГосДумы от Архангельской области: Все на борьбу с паникерами и спекулянтами!

Вице-спикер Государственный Думы Ольга Епифанова, представляющая интересы Архангельской области, резко высказалась по поводу ажиотажа на ряд товаров, связанного с угрозой коронавируса.
– Мы за то, чтобы Правительство получило, наконец-то, реальный инструмент для сдерживания цен. Но, на мой взгляд, предлагаемых мер недостаточно. Убеждена, что в России необходимо кратно увеличить административную ответственность за взвинчивание цен на медикаменты и средства защиты первой необходимости во время эпидемий и чрезвычайных ситуаций. И для ряда случаев ввести уголовную ответственность.
Президент уже говорил, что надо отбирать лицензии у аптек, позволяющих себе накручивать сотни процентов на медикаменты и медизделия в период угрозы массовых заболеваний. И правильно! Давайте пропишем это законодательно, если мы хотим защитить граждан на деле, а не на словах. Давайте предусмотрим такие штрафы, чтобы предприниматели и юридические лица серьезно задумались о целесообразности применения подобных сравнительно честных способов отъема денег у населения.
Есть еще огромный серый рынок, которому предлагаемые поправки никак не могут помешать наживаться на чрезвычайных ситуациях. Посмотрите, что творится сейчас на интернет-площадках для бесплатных объявлений – медицинские маски и антисептики продаются огромными партиями по заоблачным ценам. Откуда такой объем у перекупщиков, кто эти люди?
…надо привлекать к уголовной ответственности!
В советские времена наказание за спекуляцию было серьезным. Именно потому, что сегодня такого наказания нет, у нас во время пандемии коронавируса – тотальная нехватка медицинских масок с антисептиками и астрономические цены. Дошло до того, что в аптеках можно увидеть маски по 120 рублей за штуку! Подобные спекуляции на чрезвычайных ситуациях надо прекратить раз и навсегда.
Напомним, в недавнем прошлом Ольга Николаевна была владелицей сети магазинов «ШиК», торговавших, в том числе, туалетной бумагой и прочими предметами гигиены.