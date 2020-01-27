Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Депутат ГосДумы от Архангельской области: Все на борьбу с паникерами и спекулянтами!

Вице-спикер Государственный Думы Ольга Епифанова, представляющая интересы Архангельской области, резко высказалась по поводу ажиотажа на ряд  товаров, связанного с угрозой коронавируса.

– Мы за то, чтобы Правительство получило, наконец-то, реальный инструмент для сдерживания цен. Но, на мой взгляд, предлагаемых мер недостаточно. Убеждена, что в России необходимо кратно увеличить административную ответственность за взвинчивание цен на медикаменты и средства защиты первой необходимости во время эпидемий и чрезвычайных ситуаций. И для ряда случаев ввести уголовную ответственность.

Президент уже говорил, что надо отбирать лицензии у аптек, позволяющих себе накручивать сотни процентов на медикаменты и медизделия в период угрозы массовых заболеваний. И правильно! Давайте пропишем это законодательно, если мы хотим защитить граждан на деле, а не на словах. Давайте предусмотрим такие штрафы, чтобы предприниматели и юридические лица серьезно задумались о целесообразности применения подобных сравнительно честных способов отъема денег у населения.

Есть еще огромный серый рынок, которому предлагаемые поправки никак не могут помешать наживаться на чрезвычайных ситуациях. Посмотрите, что творится сейчас на интернет-площадках для бесплатных объявлений – медицинские маски и антисептики продаются огромными партиями по заоблачным ценам. Откуда такой объем у перекупщиков, кто эти люди?

надо привлекать к уголовной ответственности!

В советские времена наказание за спекуляцию было серьезным. Именно потому, что сегодня такого наказания нет, у нас во время пандемии коронавируса – тотальная нехватка медицинских масок с антисептиками и астрономические цены. Дошло до того, что в аптеках можно увидеть маски по 120 рублей за штуку! Подобные спекуляции на чрезвычайных ситуациях надо прекратить раз и навсегда.

Напомним, в недавнем прошлом Ольга Николаевна была владелицей сети магазинов «ШиК», торговавших, в том числе, туалетной бумагой и прочими предметами гигиены.  

19 март 10:55 | : Политика / Экономика

Главные новости


Главный КМНС России Григорий Ледков покамлал на Вайгаче. Появится ли от этого на острове национальный парк?
Когда деревья станут большими. Игорь Годзиш о дорогах, парках и… похоронах
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (174)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20