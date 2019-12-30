Сессия АрхГорДумы: Бюджет-2020 скорректирован

На прошедшей вчера очередной сессии Архангельской городской Думы одним из ключевых вопросов была корректировка бюджета областного центра под насущные нужды текущего года.
Это, прежде всего, увеличение ассигнований на переселение граждан из аварийного (непригодного для жизни) жилья. В частности, софинансирование программы в дополнении к 85,8 млн. от областного центра.
Плюс к этому в рамках программы расселения дополнительно выделено 1 млн. 200 тыс. руб на проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых при создании объектов капитального строительства, 4 жилых многоквартирных домов в округах Майская горка и Варавино—Фактория.
А ещё строительство школы, в которой остро нуждается население округа «Майская горка» - на это благое дело в 2021 году будет дополнительно отпущено 1,477 млн. рублей, а в 2022 году – на 1,124 млн. руб.
Кроме вышеперечисленного, депутатами было дано согласие на проведение крупной сделки МУП «Водоочистка» (заключение договора с «РВК-Архангельск» на оказание услуг по выполнению отбора проб и лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды) – обязательная процедура для муниципальных предприятий – и внесение изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества:
- исключить нежилое помещение общей площадью 91,1 кв.м. по адресу ул. Магистральная, д.45, пом.1;
- исключить нежилое помещение общей площадью 42,6 кв.м. по адресу ул. Гагарина, д.8;
- включить нежилое помещение общей площадью 17,3 кв.м. по адресу пр. Троицкий, д.23;
- включить нежилое помещение общей площадью 113,9 кв.м. по адресу пр. Троцкий, д.23;
- включить нежилое помещение общей площадью 126,8 кв.м. по адресу пос. Боры, ул. Боры, д.28
Отдельно специалисты с сожалением отметили, что доходы от приватизации муниципального имущества вряд ли изменятся в сторону повышения из-за низкой покупательской активности потенциальных приобретателей.
В целом же, по оценкам опрошенных редакцией депутатов, XVI сессия прошла в деловой и конструктивной атмосфере.