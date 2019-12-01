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Константин Щемелинин: Трамп - путь от торговца до полководца

Многие задаются вопросом — что случилось в отношениях между США и Ираном в начале этого года? Ответ прост — Президент США Дональд Трамп решил стать полководцем. До этого момента глава Америки действовал как бизнесмен (торговец), ставший во главе стране, но сейчас всем должно быть ясно — в Белом доме находится военный, минимум, генерал. 

Торговец не отдаст приказа на уничтожение иностранного военачальника — это может сделать только военный! Торговец не может категорично запретить другой стране иметь ядерное оружие –— это, опять-таки, может сделать только военный. 

Но ведь США не стали воевать с Ираном!  Пока да, не стали, а почему? Все, оказывается, достаточно просто — Америка не готова именно сейчас к войне или к некоему силовому сценарию по отношению к Ирану. Поэтому боев и нет. 

Прямо сейчас американские войска устремились в Ирак, в страну, которая приняла решение о выводе американских войск! Странное направление движения! Кроме того, США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток, хотя пока еще новоприбывших войск мало. 

Возможно, что Америка, опираясь на свою возросшую военную силу в регионе, будет как-то давить на Иран и Ирак на переговорах. Возможно так, а возможно, что США собирают силы и союзников для сокрушительного удара по Ирану.  

В любом случае никакой сухопутной операции США проводить не будут. Зачем? Какой «второй Вьетнам?» США хватило поражения во Вьетнамской войне, чтобы избегать сухопутных боев везде, где только можно. У США есть ВВС, а авиация — это супероружие современности, которое позволяет ломать страны, подчиняя их своей воле (кстати, в Москве хорошо понимают это, ибо опыт Сирии ясно подтверждает данную мысль)! 

В любом случае санкции — это ответ торговца, а военный удар — это ответ военного, а США сейчас руководит воинственный торговец. Так какое направление он выберет? 

Константин Щемелинин, крымский писатель

(segodnia.ru)

12 январь 14:06 | : Политика

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