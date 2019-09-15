Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

АрхГорДума – «Севдорстройсервису»: Убирать город надо чище! (видео)

Первое серьезное испытание снегопадом новый подрядчик по уборке Архангельска выдержал, мягко говоря, на троечку с минусом.

Социальные сети полны возмущенными репликами и комментариями от жителей и гостей областной столицы (справедливости ради – есть и такие, кто сравнивает нынешних с ПДУ в положительном контексте).

Этой проблеме было посвящено вчерашние депутатские слушания в Архангельской городской Думе, на которых присутствовали представители всех фракций.

Сначала определились, что входит в данный муниципальный контракт. Это очистка проезжих частей от снега, устранение скользкости, очистка придорожных обочин, парковок, заездных карманов, стоянок автомобилей, уборка тротуаров и очистка их от снега, вывоз самого снега.

Как мы помним, в последние три года было много нареканий в отношении работы «Плесецкого дорожного управления». Сумма контракта с ним составляла свыше 583 с половиной миллиона рублей. На контракт, который будет заключен на 2020-2023 гг., уже предусмотрена сумма в размере более 838 миллионов рублей (впрочем, наблюдатели сомневаются, что дело только в деньгах).

Но с 22 октября к работам по уборке архангельских дорог приступило ООО «Севдорстройсервис». Соответствующий контракт заключен с ним до конца текущего года – за этот отрезок времени администрация города проведет все необходимые процедуры для заключения следующего, уже трехлетнего контракта.

Реакция властей города на последний снегопад и оценка трудов исполнителя работ от директора департамента городской инфраструктуры Алексея Норицына:

- В связи с такими условиями (за три дня выпало четверть месячной нормы осадков) подрядчик должен работать в интенсивном режиме. По дорогам первой и второй категории данное условие соблюдалось – все сроки соблюдены. А вот относительно тротуаров у нас есть серьезные нарекания – здесь организация не полностью исполнила свои обязанности. До конца вчерашнего дня компания исправила недочеты, но к ней будут применены штрафные санкции. Руководству подрядной организации указано на необходимость тщательной очистки тротуаров в районе их примыкания к пешеходным переходам. Но администрация Архангельска держит ситуацию на контроле и находится в постоянной связи с подрядчиком.

По итогам слушаний депутаты вынесли обеим сторонам данного договора следующие предписания:

  1. Администрации МО «Город Архангельск»:

Осуществлять непрерывный контроль за соблюдением  исполнителем:

- условий муниципального контракта по оказанию услуг по содержанию объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с техническим заданием;

- положений технологического регламента производства работ по уборке автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Архангельске.

Рассмотреть возможность включения в муниципальный контракт большей части работ механизированным способом с целью повышения мобильности работ и сокращения времени их проведения.

Проанализировать возможность формирования муниципального контракта в соответствии с действующими рыночными ценами с целью соблюдения нормативных сроков уборки улично-дорожной сети.

Своевременно реагировать на некачественное содержание улично-дорожной сети по обращениям, поступающим от ОГИБДД УМВД России по г. Архангельску, органов исполнительной и представительной власти, жителей города.

  1. ООО «Севдорстройсервис»:

- строго исполнять условия муниципального контракта по оказанию услуг по содержанию объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с техническим заданием;

- своевременно реагировать на некачественное содержание улично-дорожной сети по обращениям, поступающим от ОГИБДД УМВД России по         г. Архангельску, органов исполнительной и представительной власти, жителей города.

Своими словами.

Вице-спикер АрхГорДумы Олег Черненко:

 - Последние годы контракт на уборку улиц в целом по городу заключается с одной организацией, на мой взгляд, в этом проблема, потому что одно предприятие не может качественно контролировать такую большую площадь и оперативно реагировать на своевременную уборку, устранение снежных завалов по всей территории города. На мой взгляд, необходимо вернуть практику, когда город делился на зоны, проводилось несколько аукционов, и соответственно несколько подрядчиков несли ответственность перед городом за уборку той или иной территории. Конкуренция между подрядчиками была бы выше и порядка было бы больше. Кроме того, Администрации города нужно предусмотреть возможность в моменты интенсивных снегопадов, если основной подрядчик не справляется, привлекать дополнительно других подрядчиков по уборке дорог, а потом в счет контракта высчитывать у основного расходы на это.

В конце предлагаем видеосюжет на тему «Город в… снегу»:

15 ноябрь 08:23 | : Политика / Экономика

Главные новости


Берлинская стена плача. 30 лет со дня объединения Германии
Оба-на! Игорь Угольников привезет на третий Arctic Open много интересного
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2019 (130)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20