АрхГорДума – «Севдорстройсервису»: Убирать город надо чище! (видео)

Первое серьезное испытание снегопадом новый подрядчик по уборке Архангельска выдержал, мягко говоря, на троечку с минусом.
Социальные сети полны возмущенными репликами и комментариями от жителей и гостей областной столицы (справедливости ради – есть и такие, кто сравнивает нынешних с ПДУ в положительном контексте).
Этой проблеме было посвящено вчерашние депутатские слушания в Архангельской городской Думе, на которых присутствовали представители всех фракций.
Сначала определились, что входит в данный муниципальный контракт. Это очистка проезжих частей от снега, устранение скользкости, очистка придорожных обочин, парковок, заездных карманов, стоянок автомобилей, уборка тротуаров и очистка их от снега, вывоз самого снега.
Как мы помним, в последние три года было много нареканий в отношении работы «Плесецкого дорожного управления». Сумма контракта с ним составляла свыше 583 с половиной миллиона рублей. На контракт, который будет заключен на 2020-2023 гг., уже предусмотрена сумма в размере более 838 миллионов рублей (впрочем, наблюдатели сомневаются, что дело только в деньгах).
Но с 22 октября к работам по уборке архангельских дорог приступило ООО «Севдорстройсервис». Соответствующий контракт заключен с ним до конца текущего года – за этот отрезок времени администрация города проведет все необходимые процедуры для заключения следующего, уже трехлетнего контракта.
Реакция властей города на последний снегопад и оценка трудов исполнителя работ от директора департамента городской инфраструктуры Алексея Норицына:
- В связи с такими условиями (за три дня выпало четверть месячной нормы осадков) подрядчик должен работать в интенсивном режиме. По дорогам первой и второй категории данное условие соблюдалось – все сроки соблюдены. А вот относительно тротуаров у нас есть серьезные нарекания – здесь организация не полностью исполнила свои обязанности. До конца вчерашнего дня компания исправила недочеты, но к ней будут применены штрафные санкции. Руководству подрядной организации указано на необходимость тщательной очистки тротуаров в районе их примыкания к пешеходным переходам. Но администрация Архангельска держит ситуацию на контроле и находится в постоянной связи с подрядчиком.
По итогам слушаний депутаты вынесли обеим сторонам данного договора следующие предписания:
Осуществлять непрерывный контроль за соблюдением исполнителем:
- условий муниципального контракта по оказанию услуг по содержанию объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с техническим заданием;
- положений технологического регламента производства работ по уборке автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Архангельске.
Рассмотреть возможность включения в муниципальный контракт большей части работ механизированным способом с целью повышения мобильности работ и сокращения времени их проведения.
Проанализировать возможность формирования муниципального контракта в соответствии с действующими рыночными ценами с целью соблюдения нормативных сроков уборки улично-дорожной сети.
Своевременно реагировать на некачественное содержание улично-дорожной сети по обращениям, поступающим от ОГИБДД УМВД России по г. Архангельску, органов исполнительной и представительной власти, жителей города.
- строго исполнять условия муниципального контракта по оказанию услуг по содержанию объектов дорожной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с техническим заданием;
- своевременно реагировать на некачественное содержание улично-дорожной сети по обращениям, поступающим от ОГИБДД УМВД России по г. Архангельску, органов исполнительной и представительной власти, жителей города.
Своими словами.
Вице-спикер АрхГорДумы Олег Черненко:
- Последние годы контракт на уборку улиц в целом по городу заключается с одной организацией, на мой взгляд, в этом проблема, потому что одно предприятие не может качественно контролировать такую большую площадь и оперативно реагировать на своевременную уборку, устранение снежных завалов по всей территории города. На мой взгляд, необходимо вернуть практику, когда город делился на зоны, проводилось несколько аукционов, и соответственно несколько подрядчиков несли ответственность перед городом за уборку той или иной территории. Конкуренция между подрядчиками была бы выше и порядка было бы больше. Кроме того, Администрации города нужно предусмотреть возможность в моменты интенсивных снегопадов, если основной подрядчик не справляется, привлекать дополнительно других подрядчиков по уборке дорог, а потом в счет контракта высчитывать у основного расходы на это.
В конце предлагаем видеосюжет на тему «Город в… снегу»: