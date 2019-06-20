Русский путь – Сатьяграха. Взгляд Беднова на протесное движение в России

Твердое следование принципам вместо уличных беспорядков
Мои «августовские тезисы» сложились под влиянием происходящего в России в последние год-полтора. А ряд недавних событий: выступления оппозиции в Москве и ЧП под Северодвинском – побудил четко сформулировать и оформить их.
Как в современной России отстаивать свою позицию, свои принципы? Как делают это участники столичных акций или стояния на Шиесе? Бесполезно.
На каждое очередное выступление реакцией властей станут очередные репрессии. Так стоит ли пытаться пробить головой стену, расшибая лбы?
Между тем, есть сформулированный крупнейшим политическим мыслителем ХХ века Махатмой Ганди путь «Сатьяграхи». Иногда его называют пассивным гражданским сопротивлением. Но это не совсем точно. В дословном переводе эта политическая стратегия означает «твердость в принципах», а также несотрудничество с властью в тех вопросах, где компромисс невозможен. Не уличные баталии, а отказ от определенных действий. Нечто похожее излагал в свое время Александр Солженицын («Жить не по лжи»). Каким же может быть пассивный гражданский протест в нынешних условиях?
Тебя или твоих кандидатов, партию, выражающие твои интересы не регистрируют на выборах? В знак протеста голосуй исключительно против всех, даже если этой графы нет в бюллетене. Когда число проголосовавших «против всех» будет зашкаливать, власть вынуждена будет пойти на уступки.
Тебе под надуманными предлогами отказывают в праве на проведение пикетов, митингов, шествий и т.д.? Откажись от участия в официальных праздничных мероприятиях и призови к их бойкоту других. Если на Первое мая улицы и площади станут почти пустыми, это заставит власть, во всяком случае, крепко задуматься. Если тебя силком хотят загнать на официальный митинг – скажись больным и немощным. Если уклониться не удается – стой на митинге с каменным лицом, не выражай одобрения, не аплодируй.
Вспомни немецкое фото тридцатых годов: все рабочие зигуют фюреру, и всего один стоит с опущенными руками. Будь как этот немец. А потом к тебе присоединятся сотни, тысячи. Хочешь отметить красную дату – делай это исключительно дома, за чашкой или рюмкой. Но не ходи на площадь!
Покинь ряды политических партий и псевдообщественных структур, но и в оппозиционные тоже не вступай, участвуй лучше в ТОС, это куда полезнее.
Если официальная пропаганда лжет или умалчивает, или говорит полуправду – не смотри казенных телеканалов, игнорируй всяческие ток-шоу. Особенно же бойкотируй якобы «независимые» СМИ наподобие «Евразии-дейли», пользуйся разнообразными альтернативными источниками информации.
Рассуждая о гандизме, можно вспомнить и другие инициативы великого индийца. Например, «свадеши» - бойкот чужих товаров. Известный российский регионалист Вадим Штепа уже предлагал игнорировать московские товары в знак протеста против дефедерализации России, Идея, конечно, заманчивая, но труднореализуемая. Можно таким способом бойкотировать, например, продукты, содержащие пальмовое масло.
Наконец, самая, может быть, экстравагантная идея. Она не имеет отношения к гандизму, но в современной России может быть востребована. Вспомним античную классику, «Лисистрату» Аристофана: древнегреческие женщины в знак протеса против междоусобных войн отказали в близости своим мужьям – до тех пор, пока те не прекратят воевать. В наших условиях всеобщая сексуальная «забастовка» может стать действенным средством воздействия на власть, которая любит сетовать на падение рождаемости и даже придумала проект «Демография». Пропаганда асексуальности «по политическим мотивам» может стать успешным орудием борьбы за свои права и интересы. Конечно. массовый отказ от секса чреват падением рождаемости. А зачем рожать, если дети умрут раньше срока: не от радиации, так от гептила, не от них, так от мусорных миазмов? И, главное, рожать не заставишь силой государственного принуждения. Государство волей-неволей вынуждено будет пойти навстречу обществу.
Таков подлинно русский путь и русская идея, актуальная, разумеется, не только для этнических русских. Короче, выбрось из головы Навального и прочую шелуху, следуй путем Ганди, стезей ахимсы (ненасильственного протеста). Кстати, путь этот применим для самых разных политических сил.
В конце концов, Махатма Ганди добился своего – Индия стала независимой от Британии. Да, он был убит фанатиком, но сам не пролил ни капли крови.
Гандизм – это лучшая альтернатива майдану!
Готов к полемике, готов выслушать возражения.
Анатолий Беднов
(фото красавчега с https://gallery.ru/watch?ph=BdD-fTPYR