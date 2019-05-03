Итак, она звалась Татьяной. Соловки попрощались с Тютюковым

Но только как со своим главой. Место заняла его же заместитель Татьяна Клишова, чью кандидатуру утвердил местный поселковый совет.
Выборы прошли по сокращенной схеме – новую начальницу утверждали депутаты.
Напомним, что ранее, при прямом голосовании, выборы на Соловках обычно проходили со скандалом – свободолюбивые островитяне часто голосовали не за того и не от той партии. При прежнем раскладе у архангелогородца Тютюкова, «птенца» «Молодой гвардии», практические не было шансов «сесть на остров» на длинные три года.
О победе Клишовой Тютюков сообщил миру лично через соцсети:
— После торжественного принятия присяги удостоверение новой главе вручила вновь избранный председатель муниципального совета поселка Виктория Ивановская. Таким образом, отныне на Соловках представительная и исполнительная ветви власти теперь представлены разными людьми.
Сам он остается на архипелаге в качестве заместителя директора по экскурсионной деятельности в Соловецкий музей-заповедник. У наблюдателей на этот счет разные мнения. Одни считают, что Евгения оставили при Соловках в качестве смотрящего от областной администрации, другие, что его просто не хотят видеть в Архангельске.
Напомним, что глава МО «Соловецкое» Тютюков прославился участием в «банном скандале», хамскими постами в социальных сетях и неоднозначными интервью в федеральных изданиях.
(на фото из архива ЕР: вечно молодой, вечно готовый)