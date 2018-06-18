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Игорь Скубенко перетряхнул свою кадровую "корзину"

Советником Главы Северодвинска назначена Наталья Чекалова. Наталья родилась и живет в Северодвинске, получила высшее образование в Северном (Арктическом) федеральном университете по специальности «Юриспруденция».

Работала юрисконсультом в ООО «Арбитраж», заместителем директора НО Адвокатское Бюро «Дело», юристом в ООО «Юридическое агентство «Помощь рядом». С 2017 года занималась частной юридической практикой. 

Бывший советник главы Роман Машенькин назначен генеральным директором ОАО «Северодвинский торговый центр», ОАО «Приморский». К своим обязанностям он приступит 10 октября. Предыдущий руководитель предприятий Егор Видякин освобожден от занимаемой должности.

 

10 октябрь 11:42 | : Политика

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