"К деньгам на дороги еще бы качество ремонта". Ольга ОСИЦЫНА об итогах прошедшей сессии АОСД

Об итогах прошедшей сессии высказалась депутат областного Собрания, заместитель председателя комитета по бюджету Ольга Осицына:

- 50 миллионов рублей направляется из областного бюджета на ремонт дорог города Архангельска. Такое решение принято депутатами на прошедшей вчера сессии. Дополнительно 50 миллионов рублей в порядке софинансирования уже выделено из местного бюджета города Архангельска в мае текущего года. Таким образом, этим летом 100 миллионов рублей будет направлено на ремонт дорог областного центра. Надеюсь, что подрядчики покажут качественное выполнение ремонтных работ.

Хочу отдельно отметить принятое решение о финансировании установки пандусов к зданиям специализированных домов ребенка.

Принято решение по судьбе домов по улице Вычегодской. Напомню, что на решение Октябрьского районного суда Архангельской области по делу № 2-17/2017 от 31.05.2017 г. удовлетворен иск к ГКУ «ГУКС», обязывающий устранить недостатки многоквартирного дома № 13 корп. 3 по ул. Вычегодская в г. Архангельске. В 2017 году выполнены работы по обследованию технического состояния строительных конструкций и разработана техническая документации по капитальному ремонту дома. На прошедшей сессии данное решение подтверждено финансово. На капитальный ремонт направлено 10,8 миллиона рублей.

56 миллионов рублей дополнительно направлено на строительство школ в селе Долгощелье Мезенского района, в селе Красноборск, в селе Ровдино Шенкурского района.

На прошедшей сессии внесены комплексные изменения в областной закон «О дополнительных гарантиях реализации прав граждан на обращение в Архангельской области». Перечень категорий граждан, имеющих право на личный прием руководителей государственных органов власти и местного самоуправления в первоочередном порядке дополнен категориями граждан, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией (инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации).

И о продлении сроков голосования в Архангельской области. Плюс два часа вечернего времени в осеннее воскресенье, конечно, подспорье для заядлых дачников и огородников. К этому было бы неплохо добавить состязательный характер самих выборов…