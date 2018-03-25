Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"К деньгам на дороги еще бы качество ремонта". Ольга ОСИЦЫНА об итогах прошедшей сессии АОСД

Об итогах прошедшей сессии высказалась депутат областного Собрания, заместитель председателя комитета по бюджету Ольга Осицына:

- 50 миллионов рублей направляется из областного бюджета на ремонт дорог города Архангельска. Такое решение принято депутатами на прошедшей вчера сессии. Дополнительно 50 миллионов рублей в порядке софинансирования уже выделено из местного бюджета города Архангельска в мае текущего года. Таким образом, этим летом 100 миллионов рублей будет направлено на ремонт дорог областного центра. Надеюсь, что подрядчики покажут качественное выполнение ремонтных работ.

Хочу отдельно отметить принятое решение о финансировании установки пандусов к зданиям специализированных домов ребенка.

Принято решение по судьбе домов по улице Вычегодской. Напомню, что на решение Октябрьского районного суда Архангельской области по делу № 2-17/2017 от 31.05.2017 г. удовлетворен иск к ГКУ «ГУКС», обязывающий устранить недостатки многоквартирного дома № 13 корп. 3 по ул. Вычегодская в г. Архангельске. В 2017 году выполнены работы по обследованию технического состояния строительных конструкций и разработана техническая документации по капитальному ремонту дома. На прошедшей сессии данное решение подтверждено финансово. На капитальный ремонт направлено 10,8 миллиона рублей.

56 миллионов рублей дополнительно направлено на строительство школ в селе Долгощелье Мезенского района, в селе Красноборск, в селе Ровдино Шенкурского района.

На прошедшей сессии внесены комплексные изменения в областной закон «О дополнительных гарантиях реализации прав граждан на обращение в Архангельской области». Перечень категорий граждан, имеющих право на личный прием руководителей государственных органов власти и местного самоуправления в первоочередном порядке дополнен категориями граждан, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией (инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации).

И о продлении сроков голосования в Архангельской области. Плюс два часа вечернего времени в осеннее воскресенье, конечно, подспорье для заядлых дачников и огородников. К этому было бы неплохо добавить состязательный характер самих выборов…

06 июнь 12:20 | : Политика / Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
В Архангельске пройдет 1-й фестиваль морского флота Арктики (+ документальный фильм "Крещеные Севером")
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (60)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20