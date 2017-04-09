Сценки прошлого. Январь 91-го - что делили в Вильнюсе?

События в Вильнюсе 1991 года…
Я недавно вернулся из Америки. Летел из Нью-Йорка в Москву отнюдь не в пустом (как сейчас ходят легенды) самолёте. Летел в страну, где продукты по талонам. Где до сих пор советская власть, хотя и изрядно пошатнувшаяся за период гласности, но уж лоск-то пропаганды точно сошёл. В город, где единственный алкогольный напиток в свободной продаже английский виски Teachers, за остальной вкуснятиной километровые очереди.
Зачем летел? Много раз об этом писал, не хочу повторяться...
Многие на меня смотрели с укором – это же какой эгоизм - вернуться из-за работы в кино, вместо того, чтобы там зацепиться и постепенно вывезти всех родственников. Я же чувствовал себя… нет, не патриотом, но героем-бессребреником. А ещё поглядывал на ладони, с которых только-только стали сходить мозоли от мотыги с овощеводческой фермы и поварского ножа с ресторанной кухни. Здесь же я ничего тяжелее стакана пока не поднял, плюс социальный статус и прочие мелочи. Ну вот, опять не в ту сторону рассказчика повело.
Ещё жила уверенность, что к прошлому возврата больше нет. То есть, движемся прямым курсом на капитализм. Потому что железный занавес пал, границы практически открыты, любой может поехать, сравнить, где лучше жизнь, логичней мироустройство… ну и о каком социализме может идти речь?! Так мне тогда казалось…
И тут бах - в центре столицы союзной республики разворачивается схватка за телецентр. А телецентр - это не что-нибудь. В доинтернетную эпоху это прямой путь в мозги людей, оружие массового идеологического поражения. То есть, тех, кто за свободу, вышибают прикладами автоматов люди в форме. А как же гласность?! Тут-то и возникает новый водораздел. Сверхпопулярный властитель «600 секунд» Александр Невзоров (только из-за его передачи Москва покупала кооперативные дециметровые антенны, ловившие Ленинград) выступает на стороне омоновцев, сознательно (о чём предупредил) теряя минимум половину своей постоянной аудитории. Это было первое, но далеко не последнее перерождение мордодела Шурика, ну да бог с ним. Я напрочь разругиваюсь по телефону с тогдашним бойфрендом моей матушки, который аж визжит в трубку: «Ты что, шлемазл, не понимаешь? Там нас, РУССКИХ, обижают!» Стихийно собирается многотысячная толпа, которая двигается по Садовому кольцу к Манежной площади, грозя власти большими беспорядками. Я впервые принимаю участие в общей тусовке… второй раз было в августе 91-го и всё… больше никогда. В воздухе запахло адреналином… «ДИКТАТУРА НЕ ПРОЙДЁТ!»… хотелось жить и творить ИСТОРИЮ.
Ну, и чего сейчас вспомнили? Вроде, не круглая дата. А вот - Генеральная прокуратура направила в Вильнюсский окружной суд дела еще двоих россиян, обвиняемых в преступлениях против человечности и военных преступлениях по делу о столкновениях у телебашни в Вильнюсе в 1991 году, когда погибли 14 человек. Фамилии обвиняемых не названы.
Вообще-то, литовская генпрокуратура планировала предъявить подозрения по этому делу девяти лицам. Однако в отношении семи человек досудебное расследование приостановлено. Типа жеста доброй воли и во имя справедливости.
Маленькая историческая справка (кто подзабыл): Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе следующего года в Литве начались акции протеста, и в республику перебросили бойцов советских спецподразделений. В ночь на 13 января 1991 года колонна советской бронетехники вошла в центр Вильнюса. У телецентра начались столкновения, здание захватили омоновцы, на фоне которых с отрешённым лицом смертника с видимым удовольствием снимался тот самый Невзоров. А в результате погибли 14 человек. И много слухов вокруг – провокации с обеих сторон, таинственные снайперы и прочее.
Вообще-то, по случившемуся главным ответчиком должен был быть президент СССР Горбачёв. Он и тогда не скрывал, что всё, происходящее в Вильнюсе, делается по его прямому распоряжению. Просто именно в тот момент он серьёзно испугался, поняв, что в результате перестройки страна стала рушиться, как игрушечный дом из кубиков, между которыми не было схватывающего раствора. Это же, кстати, может стать весомым аргументом на другом суде, где Михаила Сергеевича будут обвинять в спланированном развале советский империи. Ничего он не планировал, просто так исторически получилось… закономерно.
Собственно, у нас всегда стрелочники отвечают. Сегодняшние обвиняемые просто исполняли воинскую присягу и устав. Нам в советской армии вбили в голову: получив приказ от вышестоящего начальства военнослужащий должен выполнить его в срок и в точности… хоть мать родную пристрелить… а потом уже опротестовывать по инстанции.
Сейчас можно говорить о тщательно спланированной провокации, причём с обеих сторон. Новой независимой Литве был выгоден такой информационный шум… её во всём мире жалели, хотели защитить, обогреть, подкормить. Москве же такая ситуация тоже морально развязывала руки – предотвратить начало гражданской войны. И какая сторона спровоцировала первой, сейчас попробуй разбери.
Стране, особенно национальным окраинам, крупно повезло тогда с генсеком… тьфу, с президентом. У него не было китайской решительности, у нас не случилось второй площади Тяньаньмэнь. Хотя именно в Прибалтике подобные репрессии могли поставить мир на грань Третий мировой (за какую-нибудь Киргизию Североатлантический блок (НАТО) так бы не вписался).
Мне не очень… а точнее, совсем непонятно, почему сегодня литовская сторона говорит только об уголовной составляющей этого дела. Как будто вильнюсский телецентр захватывала какая-нибудь ОПГ, а не регулярные части советской армии, получившие конкретный приказ от своего конкретного руководства. Политика в чистом виде, по-другому это не называется!
Или уже история? Вот пусть там и остаётся…
Леонид Черток