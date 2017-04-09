Путин и Трамп - кто кого. "Давай пожмём друг другу руки?"

Когда я пишу эти строки, ещё точно неизвестно, произойдёт ли вообще в Гамбурге на саммите G-8 встреча Путин-Трамп один на один. Но это как раз и прикольно - потом можем сравнить, что ждали, а что вышло на самом деле…
Напомню, Трампа ещё весной в Архангельске ждали на Арктический форум. По крайней мере, грезили: вот приедет, и дороги сами заасфальтируются, аварийные дома расселятся, а город наш намертво войдёт в историю как место новой «встречи на Эльбе». Помечтали… и отпустило. Если чудеса где-то случаются, то не здесь. И не в высокой политике…
И чего все эту встречу ждут? Ну, как чего… интрига практически шекспировская. Все ждали, что вот непредсказуемый мачо-миллиардер победит вполне предсказуемую тётку Хиллари, и сразу отменятся все санкции, все законыдимыяковлева, и отношения между двумя супердержавами станут как при программе «Аполлон-Союз». Ан нет. Наоборот. Трамп нарочито играет в крутого, отмазываясь от обвинений в принятии российской киберпомощи. С нашей стороны вздох разочарования… От кого? От политологов, телеведущих, кремлёвских шестёрок, всяких депутатишек, короче, челяди.
А Путин - он всё знает, всё предвидел. Ибо они с Трампом во многом похожи. Так многим кажется… или так хочется, чтобы казалось.
В чём именно сходство? Прежде всего, в мачизме. Что это, спрашиваете? Объясняю - проявление агрессивной маскулинности, проявление превосходства мужского пола (мужской шовинизм). Исторически мачизм сформировался в Америке, но характерен для всех стран современного мира. Считается, что мачо постоянно самоутверждается, преодолевая комплекс неполноценности. Если мачизм строго следует гендерным нормам и атрибутам, то мужественность опирается на этические принципы и стратегии (мужчина должен быть лидером, кормильцем, проявлять упорство, силу и т.д.).
Ну, с Трампом всё более-менее понятно. Несколько браков, теперешняя супруга вообще в дочки годится, сразу видно, кто в их небоскрёбе Трамп Тауэр хозяин. Плюс к этому его предвыборные высказывания, от которых корёжило американских феминисток. Но в то же время, это был точный расчёт на свою аудиторию. На усталых ковбоев, которые, чуть что, хлоп свою дражайшую половину по упругой заднице – молчи, women, твой день 8 марта (или когда там у них этот праздник).
Путин же не такой. Ну, развёлся. Ну, фотографируется с голым торсом. Ну, слухи разные ходят. В группах его поддержки в основном экзальтированные дамочки хорошо за сорок. А так, галантен и внимателен, любую прямую линию посмотрите.
И тем не менее. …на встрече Трампа и Путина количество "неистового мачизма" достигнет "уровня, никогда ранее не наблюдавшегося в высших эшелонах глобальной политики". "Многое из написанного и сказанного по всему миру о взаимодействии двух лидеров будет основано на нескольких выбранных образах их общения" – подобными прогнозами пестрит минимум половина популярных за океаном политических изданий.
Почему? Да потому что никто не может точно предсказать, как пройдёт первая встреча, как сложатся отношения между двумя непростыми мировыми лидерами. Оба способны импровизировать по ходу спектакля, оба любят нестандартные ходы, эпатаж, удивлять зрителей. Плюс объяснимое желание с первого раза захватить инициативу – Путин старше по стажу президентства, а Трамп по биологическому возрасту.
Хотя большинство аналитиков в этом первом соперничестве делают ставку на Путина… всё-таки опыт профессиональной вербовки, а не только прогулки по полю для гольфа.
Какие там алюминиевые клюшечки, когда у нашего президента в арсенале самбо-дзюдо… да просто детство в ленинградских дворах. Но не только. Ещё и тонкий психологический расчёт. Я тут в интернете вычитал историю, как на одной из первых встреч с канцлером Германии Ангелой Меркель на территории Путина первой в переговорный зал вошла собака нашего президента - лабрадор Кони, а потом уже он сам. Глава германского правительства чуть не уписалась с перепуга - оказалось, она боится собак (её какая-то шавка укусила в 1995 году).
С тех пор так у них и повелось – Меркель на встречах сидит с напряжённым лицом, а наш со спокойной, чуть ироничной улыбкой. Но ведь откуда-то прознал… что значит – разведка.
Однако и Трамп – парень не промах, со своим опытом ведения деловых переговоров. Все до сих пор вспоминают, как он сжал руку новоиспечённому французскому президенту Макрону, тот аж позеленел от такого силового захвата. А ещё кого-то просто оттолкнул, тоже потом долго обсуждали.
Собственно, все ждут, что два супер-президента львиную долю времени будут обсуждать Сирию и Украину, чуть ли не разменивать их. Что было бы логично, ибо в другом варианте найти общее решение по этим двум вопросам будет весьма и весьма проблематично. Но если это и произойдёт, мы сразу об этом не узнаем. Разве что потом. По косвенным признакам.
И соблазн удивить велик. Ибо я не помню, чтобы какую-либо другую встречу так ждали… то отменяя, то вселяя надежду. Именно с глазу на глаз, что там по телефону разберёшь.
Причём, интересная деталь – Трамп желает устроить из встречи с Путиным настоящее шоу, с надлежащей помпой и по протоколу. В то время как его советники настоятельно советуют шефу именно с этим… коллегой встретиться тихо, незаметно для посторонних назойливых глаз, и сосредоточиться не на форме, а на сути переговоров.
Чего хочет Путин? А ему всё равно… он и так, и так может.
Вообще не пообщаться на G-20 у них не получится… прикажете отворачиваться друг от друга при встрече под обидные смешки всякой мелюзги за спинами?
Значит, придётся разговаривать. О чём, кроме двух уже названных тем? По-моему, не о санкциях. Они по ходу устраивают обе стороны (в отличие от простых граждан). Возможно, будет затронута тема Северной Кореи. Трамп к ней по-жёсткому, Путин, я думаю, не особо мягче. Наш президент должен понимать, что у последних коммунистов планеты Земля с психикой не всё в порядке и они запросто взорвут тех, до кого достанут. А мы ближе… гораздо ближе. А уж Пхеньяну теперь точно терять нечего с учётом прекращения экспорта в их страну угля из Поднебесной, основной составляющей государственной энергетики. Громкое самоубийство, от которого мир содрогнётся… как это по-восточному.
Или разговор зайдёт за Касперского, которого сейчас в США трясут насчёт связей с российской разведкой (и вмешательства в американский избирательный процесс, естественно), а его компьютерными продуктами пользуется чуть ли не половина Вооружённых Сил Соединённых Штатов. Только вряд ли Путин подхватит тему – «не мой это уровень». По крайней мере, сделает вид.
А вообще, подождём встречу.
P.S. Я, например, дождался...
Леонид Черток