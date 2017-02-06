А вы говорите - скучно. Предвыборные страсти в Онежском р-не Архангельской области

Журналисты региональных изданий жалуются, что избирательная кампания по довыборам в Архангельское областное Собрание проходит уж как-то очень скучно.
Но не везде. Например, в Онежском р-не (избирательный округ № 20) успехи Эдуарда Володенкова вызвали нездоровый ажиотаж в стане его конкурентов – по опросам среди местных избирателей кандидат от ЛДПР вырывается вперёд.
Понятно, что подобные расклады не устраивают его оппонентов, особенно, представителей партии власти. Так, недавно на некоторых людей, которые согласились помогать Володенкову в проведении агитации, стало оказываться давление со стороны представительницы избирательного штаба кандидата от правящей партии, некой В.А. Кравченко. Людям поступали звонки от женщины, представлявшейся Кравченко, сначала с просьбой помочь кандидату от ЕР, а в ответ на отказы звучали угрозы. Суть их сводилась к тому, что жизни в районе им не будет, а также звучало требование вернуть некие деньги, которые людям, якобы, были заплачены за избирательную кампанию по выборам губернатора в 2015 году и в Государственную Думу в 2016 году.
Причина, по которой бывшие агитаторы ЕР отвернулись от правящей партии, проста – им обещали построить школу, но обещание свое не выполнили. Глава Онежского района Ермошко сообщил, что строительство школы запланировано в 2019 году, но совсем не там, где обещали представители правящей партии в период избирательных кампаний 2015 и 2016 годов.
В региональном отделении ЛДПР данная ситуация взята на контроль. Если давление на избирателей со стороны кандидата от партии власти будет продолжаться, то соответствующие заявления будут направлены в правоохранительные органы и лично Председателю ЛДПР В.В. Жириновском