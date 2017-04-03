Счастливы по регламенту. ВЦИОМ на службе душевного нездоровья

«Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума за все время социологических исследований с 1990 года. Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85%», - докладывает Кремлю ВЦИОМ результаты последних социологических исследований душевного состояния дорогих россиян.
Эта новость уже стала шуткой недели и тянет на хохму месяца. Потому что в исследование закралась явная ошибка. Та же организация, находящаяся на бюджете (ВЦИОМ), совсем недавно докладывала, что доля россиян, поддерживающих Путина-президента, не видящая без него никакого для себя будущего, составляет 86 %.
Ну, что за дела?! Получается, за президента готов проголосовать один процент несчастливцев. Пусть мотивируют своё решение, иначе, это или подтасовка данных, или провокация. Вопрос-то принципиальный!
Нет, я не стал представлять толпу по-идиотски улыбающихся счастливых, и рядом для контраста небольшую кучку скептиков-ёрников, к которой принадлежу сам. Вместо этого стал размышлять, что заключено в самом понятии «счастье».
«Счастье – это когда тебя понимают», - подсказывает известный к/ф «Доживём до понедельника». Ну, это, скорее, для подростковых групп, когда сам себя понять не можешь и все умные мысли восставшие гормоны глушат. «Счастье – это оргазм», - не раз слышал… в основном от представительниц прекрасного пола. Но тогда причём здесь Путин… или? «Счастье – это внутренняя гармония с самим собой», - услышал буквально вчера. Ну, это уже ближе.
Как же эти ВЦИОМовские социологи вопрос ставили? Звонили на городские телефонные номера, подходили на улице, и сразу в лоб: «Вы счастливы?»? Ну, и кто захочет представиться мрачным букой перед незнакомыми людьми? Хотя для национальной ментальности более характерен анекдот: «Хреново живу… а вот Васька-сосед хорошо живёт, сажать пора!». Как вы считает, те миллионы доносов, что были написаны в конце 30-х годов прошлого века, они все были про политику? Дай бог одна четвёртая от общего числа. В остальном успешным людям мстили неудачники. Но только заселят стукача в освободившуюся после ареста квартиру - и вот уже наступает оно - счастье.
Впрочем, приведённые выше цифры можно рассмотреть с точки зрения готовности народа (любого) к самостоятельности мышления. Я читал в работах современных психологов о некой модели коллективного поведения, когда только 12–14% жителей страны готовы существовать более или менее самостоятельно, как можно дальше дистанцируясь от государства. Это те, у которых всё складывается в бизнесе, кто внутренне готов работать фрилансерами (раньше таких называли «свободными художниками»), на кого не действует агитация извне. Короче, интеллектуалы, как бы кого не раздражало это понятие.
Все остальные в той или иной мере рассчитывают на государственные или большие корпоративные структуры. Однако при этом многие люди, участвующие в таких структурах, на самом деле не верят, что их защитят – у них сохраняется ощущение очень высоких рисков. Но при этом убеждают себя в защищённости - ведь это им гарантировали с самого верха. Дальше убеждение переходит на внутреннее ощущение счастья… правда, очень немногие смогут словами описать данное состояние души.
И вот парадокс – российские чиновники и политики (особенно из парламентских партий) недолюбливают именно те 14 % активного населения, которые по всем показателям должны быть опорой и надеждой государства. В их представлении самостоятельный, независимый человек - тот, кто нарушает законы, выводит деньги за рубеж, превращает рубли в валюту… короче, подрывающий отечественную экономику и не признающий концепцию «вертикали власти», а не тот, кем он является в действительности - творческий, занятый своей семьей, строящий бизнес на долгосрочную перспективу, на услуги и выбор которого опираются все динамично развивающиеся мировые экономики.
Именно последние вызывают негативные эмоции и у остальных 86 «счастливых» %, ибо с ними народ связывает перестройку, реформы и собственные лишения. Короче, завидует, не понимает. Отсюда и ненависть. Как ненависть к ближнему коррелируется с таким понятием, как «счастье», лично для меня непостижимо.
В противовес России, в тех странах, где всё-таки случилось «экономическое чудо» (в Южной Корее, например, или в постфранкистской Испании), реформы поддерживались населением потому, что они быстро приводили к улучшению экономического положения людей. Их реформы были направлены на приращение имущества у среднего класса, на развитие малого и среднего бизнеса с резким уменьшением вмешательства государства… вплоть до исключительно охранных функций. В итоге это приводило к созданию длинных экономических схем в противовес коротким – «хапнуть и разбежаться».
Мы же… застопорились на модели административной экономики с элементами частного предпринимательства. Откуда тут счастью взяться?
По-моему, ВЦИОМ в очередной раз гонит заказную патриотическую шнягу. Потому что социологи «Левада-центра» выдают совсем другие цифры по схожим опросам. 37% опрошенных ими россиян укоряют государство в невыполнении своих обязательств, при этом 53 % уверяют, что свои обязательства перед государством они выполняют. Ну, и откуда счастью взяться… когда сплошное кидалово?
А вот ещё от «Левады» - С утверждением, что население России уже устало ждать от Путина каких-то положительных сдвигов в своей жизни, согласен 51% респондентов. При этом наименее удачными действиями президента большинство опрошенных признали борьбу с коррупцией и повышение уровня жизни граждан, увеличение зарплат и пенсий (по 32%).
А вот ключевое - В ответе на вопрос "Виновен ли Путин в тех злоупотреблениях властью, в которых его обвиняют его противники?" 41% россиян согласились, что виновен или "наверное, виновен", а 23% считают, что "даже если это и правда, важнее то, что при нем страна стала жить лучше". 50% опрошенных считают, что Путину важнее проблемы страны, а 35% - что важнее личные интересы.
Я отнюдь не хочу вас убедить, что с такими результатами опросов Путин в следующем году обязательно проиграет Навальному выборы. Как раз те активные и мыслящие 14 % просто не придут на избирательные участки, потому что в списках не будет приятного им во всех отношениях кандидата, а связываться с протестным голосованием они побрезгуют. В итоге победит Путин - за счёт того самого «коллективного разума»… если, конечно, сам захочет продолжения.
А сейчас я лишь писал, что нет в моей стране столько счастливо улыбающихся идиотов. Не верю… не хочу верить.
Леонид Черток