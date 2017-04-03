Ах, Марин, ох, Марин. Франция на пороге Чистилища

Лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон победил в первом туре выборов президента Франции, набрав 23,75% голосов по итогам подсчета всех бюллетеней. Председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 21,53% голосов, став вторым кандидатом, прошедшим во второй тур. (из газет)
Второй день европейское телевидение стенает – только не Марин, мать её, Ле Пен. Иначе кирдык и Франции, и всему Евросоюзу! Ну, с Евросоюзом понятно, он с трудом выход Англии выдержит, уход ещё одного донора его угробит. Даже не столько финансово, сколько морально. А у Марин этот пункт из основных, рушить стереотипы, так все разом.
Впрочем, на первом месте стоят эмигранты. «Понаехавшие». Чужие. Тихий (и не очень) кошмар современной Европы. Особенно той её части, которая имела (имеет) заморские колонии. Если в твоей африканской (азиатской) стране жизнь не сахар, а вторым государственным языком является французский (Тунис, Алжир…), логичней мыкать счастье в Париже, а не в Лондоне или Гамбурге.
Одиннадцать с половиной лет тому назад я написал статью «Отлупи ближнего своего», касающуюся французских погромов, учинённых «пришельцами» в парижских предместьях. Кажется, это была первая демонстрация силы понаехавших – хозяева, мы не только заставим вас с нами считаться, вы ещё попляшете под наш мизвад (тунисский духовой инструмент… типа волынки). Что бросалось в глаза в тех телерепортажах, так это обилие спутниковых тарелок на загаженных балконах социальных домов. То, что живущие там не ходят в «Комеди Франсез», не посещают Лувр, не зачитываются Гюго, не восхищаются фильмами Годара… я и без того догадывался. Но всё оказалось ещё запущеннее. Эти люди хотят смотреть только мусульманские передачи, читать только мусульманские книги, есть исключительно мусульманскую стряпню, жениться на женщинах в хиджабах. То есть, если обломится, они и от француженки не откажутся… но только ради баловства, чтобы перед другими потом хвастаться.
Резюме - мы наблюдали полный провал теории мультикультурализма, придуманной европейскими левыми. Слово путаное, я это явление понимаю, как попытка добровольного смешения различных культур на отдельно взятой территории, от каждой самое лучшее. Но где критерий этого «лучшего», кто в жюри конкурса? Практика показала, самый рациональный подход в этом вопросе американский – если приехали до нас, будьте добры становится американцами, иначе так и будете прозябать на обочине жизни. Нет, никто вас не заставляет с утра до вечера слушать Мадонну… только уже ваши дети наотрез откажутся говорить дома не на английском, будут откровенно стесняться своих ненатурализованных родителей. Я всё это наблюдал собственными глазами… работает.
В общем, это поле семьи Ле Пен. Я ещё раньше слышал про её папашу, его имя витало в информационном пространстве как символ чего-то коричневого. Для Франции, кстати, не новость, там во время немецкой оккупации не только маки (партизаны) с фашистами сражались, своих коллаборационистов было полно. Которые с милыми улыбочками сдавали соседей-евреев в гестапо… те ещё сволочи.
Папаша Ле Пен как раз из таких – отрицает Холокост. Во Франции вообще с антисемитизмом проблема, в последние годы еврейская эмиграция из этой страны в Израиль обрела, что называется, новое дыхание. Участились нападения на синагоги и еврейские центры. Правда, не всегда поймёшь – это свои крайне правые или приезжие арабы озорничают?
Марин как-то вовремя дистанцировалась от своего явно коричневого папаши, умело предъявив миру «национализм с человеческим лицом». Настолько умело, что даже удостоилась приёма у самого Путина. Не думаю, что у них что-то сложится, наш лидер не любит людей выше его ростом, женщин, тем более, а там даже визуально сантиметров пять разницы не в его пользу, не меньше.
Тем не менее, наши самые нетерпеливые и радикальные политики ей симпатизируют. Неявно, например, член Общественной палаты Сергей Марков решил отметить результаты первого тура президентских выборов завтраком из французских сыров. То есть, санкционкой. Ну, не придурок?!
Моя знакомая, в прошлом известная архангельская тележурналистка, нашедшая своё личное счастье в Париже, относится к Марин, как к политику, с большим предубеждением. Прежде всего, из-за отношения к иммигрантам, хотя сама уже получила французское гражданство, но в глазах коренных французов, да и у себя в душе навеки останется «эта русская с севера».
А ещё подруга в курсе внутренней кухни «Национального фронта». Говорит, Марин набрала столько придурков различной политической ориентации, моментально почувствовавших новую «золотую рыбку» в мутной воде французской внутренней политики, что совершенно непонятно, как в будущем она будет ими управлять.
Впрочем, подруга - парижанка, столица же дала Марин что-то около 5 % голосов. Её электорат живёт в сельской местности и небольших рабочих городках, раньше активно голосовавших за коммунистов, то есть, ни разу не интеллектуалы. Кстати, люди оттуда охотней всего когда-то сотрудничали с немцами… почувствуйте историческую параллель.
Альтернатива Марин – умеренно левый Макрон, на которого сегодня Европа смотрит, как на спасение от «коричневой чумы». Странный даже на вид «стареющий юноша», живущий (в том самом смысле) со своей первой учительницей, у пары разница в 24 года. Только не надо мне тыкать альянсом Пугачёва-Галкин, это две разные истории – наших бизнес, у тех отношения. Рассказывают, что маленький Эммануэль ещё в третьем классе «забил» с друзьями, что охмурит училку и добился своего. Такое упорство… на паранойю смахивает. Для нас подобный нетривиальный ход равносилен концу любой политической карьеры… но это Франция.
Думаете, все французы геронтофилы? Ни боже мой, только самые продвинутые! Однако во втором туре президентских выборов самые записные ханжи могут плюнуть на свои принципы. Они элементарно испугаются эксперимента с белокурой бестией Марин. Потому что во Франции централизованная система правления, этим она разительно отличается от США. Что бы в предвыборной горячке ни обещал своим избирателям Трамп, ему не обойти вето Верховного суда и внутренних законов каждого штата. Ле Пен в случае своего избрания получает возможность исполнить весь пакет предвыборных обещаний. А там запрет на аборты… Франция – и вдруг без абортов?! Нонсенс.
Что может совершить Марин-президент в реальности? Отменить однополые браки… я бы тоже отменил. Запретить аборты… для этого у французов слишком вольные нравы, да и поехать за медпомощью в соседнюю страну не такие уж смертельные расходы. Выход из ЕС… это же целая процедура, президентского срока может и не хватить.
А вот выслать всех вчерашних иммигрантов – у неё точно пупок развяжется. Не пускать новых? Старые такую «баню» устроят в отместку, что сама подаст из президентов «по собственному». Национал-популизм – вот как её политическое движение называется! Кстати, у нас оно тоже имеется… только прислушайтесь к некоторым телевизионным завсегдатаем.
Решил подвериться, и задал вопрос по поводу Марин Ле Пен ещё одной своей знакомой, парижанки с 25-летним стажем. Ответ был ёмок и лаконичен – «не может Франция оказаться такой сукой!».
Вот и посмотрим…
Леонид Черток