"С Павловым мы промахнулись!". АРО КПРФ призналось в своей политической ангажированности

Архангельское региональное отделение КПРФ выпустило политическое заявление, касающееся скандального выхода из рядов партии бывшего кандидата в губернаторы Архангельской области Василия Павлова. Публикуется полностью и без купюр:
18 апреля 2017 года член КПРФ, депутат фракции КПРФ Архангельского областного Собрания депутатов В.Н.Павлов лично вручил первому секретарю Комитета Архангельского городского отделения КПРФ А.И.Петухову заявление с просьбой «... исключить меня из списка членов КПРФ». Текст заявления, подкрепленный «громкими» обвинениями как в адрес руководства Архангельского областного отделения КПРФ, так и в адрес руководства ЦК КПРФ. В.Н.Павлов в этот же день выложил на своей странице в социальных сетях Вконтакте и Фейсбук. Эта новость, синхронно, под заголовком «Из Архангельской КПРФ бегут лидеры!», была продублирована Российским общественным сайтом АрхСвобода, который в течение ряда лет регулярно размещает материалы, направленные на дискредитацию КПРФ.
В.Н.Павлову, проживающему ранее в Подмосковье, не имеющему широкую известность в Архангельской области, со стороны КПРФ было оказано высокое доверие баллотироваться на выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов по списку областного отделения КПРФ, представлять партию на выборах Губернатора Архангельской области и в Государственную Думу РФ.
Не получив положительного результата на выборах Губернатора Архангельской области, В.Н.Павлов все промахи переложил на областное отделение КПРФ. С рядом секретарей местных отделений КПРФ вел себя хамски. Ссылаясь на покровительство высоких лиц из ЦК КПРФ, заверял, что в ближайшее время пройдет смена руководящих органов Архангельского областного отделения партии.
Меры партийной критики, собеседований на В.Н.Павлова не возымели воздействия.
Не случайно, Комитет Котласского местного отделения КПРФ 28 ноября 2016 года обратился в адрес Бюро Комитета Архангельского областного отделения партии с требованием об исключении В.Н.Павлова из рядов КПРФ. Это обращение было доведено до Центральной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, ряда ответственных работников аппарата ЦК КПРФ, в результате чего с В.Н.Павловым состоялся серьезный разговор.
Однако и после этого, В.Н.Павлов не сделал должные выводы. Более того, в силу удовлетворения своих политических амбиций, активизировал работу по дискредитации руководящих органов КПРФ, расколу Архангельского областного отделения партии.
В результате назрел вопрос об исключении В.Н.Павлова из рядов КПРФ в соответствии с П.2.11. Устава КПРФ за действия, наносящие существенный ущерб КПРФ, о чем, видимо,В.Н.Павлову стало известно.
Пытаясь избежать этого публичного решения, В.Н.Павлов не только оперативно написал заявление об «... исключении меня из списка членов КПРФ», но и постарался широко проафишировать этот шаг.Сам характер «громкого» заявления убедительно свидетельствует о том, что «настоящий коммунист и лидер КПРФ» В.Н.Павлов не знает элементарные основы Устава КПРФ. Зато в полной мере проявил в себе черты опытного политического провокатора.
Мы, делегаты 42-йотчетной Конференции Архангельского областного отделения КПРФ, категорично ЗАЯВЛЯЕМ:
В КПРФ нет места политическим провокаторам, в какие-бы они тоги не рядились!
Архангельское областное отделение КПРФ придерживалось и впредь будет придерживаться принципов борьбы за чистоту своих рядов!
Из 47-ти присутствующих делегатов 42-й Отчетной Конференции Архангельского областного отделения КПРФ на момент голосования, 43 делегата высказались «За» исключение В.Н.Павлова из рядов КПРФ, один делегат не участвовал в голосовании, двое «воздержались», один «против».
От имени делегатов 42-й Отчетной Конференции Архангельского областного отделения КПРФ
Первый секретарь Комитета Архангельского областного отделения КПРФ А.В. Новиков
Наблюдатели сходятся во мнении, что сим документом руководящая верхушка АРО КПРФ сознается в своей полной политической ангажированности («В.Н.Павлову, проживающему ранее в Подмосковье, не имеющему широкую известность в Архангельской области, со стороны КПРФ было оказано высокое доверие…») и неумении вести работу с партийными кадрами, что уже не раз отмечалось. Слово за их партийным лидером Геннадием Зюгановым…
(фото с сайта http://kprf-arh.ru/)