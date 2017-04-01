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На сессии Архангельского областного Собрания: Депутаты призывают чиновников помочь малоимущим

На состоявшейся сегодня сессии Архангельского областного Собрания было рассмотрено обращение руководителя фракции ЛДПР Ольги Осицыной и депутата Юрия Шарова к правительству Архангельской области.

 В обращении, в частности, говорится, что в 2015 году министерством промышленности и торговли Российской Федерации была запланирована работа по разработке системы адресной продовольственной помощи малоимущим гражданам России. В рамках этой системы предполагалась эмиссия пластиковых электронных карт, с помощью которых малообеспеченные граждане могли бы приобретать необходимые товары отечественного производства.

В силу отсутствия свободных средств в федеральном бюджете эта работа прекратилась в 2017 году. На одном из совещаний вице-премьер российского Правительства Аркадий Дворкович призвал региональные и местные власти начать работу над созданием аналогичных программ на своем уровне.

Ольга Осицына и Юрий Шаров предложили региональному правительству начать разработку областной программы продовольственной помощи.

Авторы инициативы считают, что ситуация в экономике ухудшается, у населения серьезно падают реальные доходы. По ряду муниципалитетов наблюдается рост социальной напряженности. Если в крупных городах еще можно где-то найти работу, то на селе ее просто нет. В нынешних условиях чрезвычайно важно исполнительной власти начать разработку программы продовольственной помощи. Это не только поддержка малообеспеченного населения, но и местного бизнеса. Программа должна создавать спрос у местных товаропроизводителей.

Обращение депутатов рассмотрено и направлено в адрес председателя Правительства Архангельской области Алексея Алсуфьева.

 

19 апрель 18:09 | : Политика / Экономика

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