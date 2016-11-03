"Вольное дело": В Нарьян-Маре начался сезон политических убийств?

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода проводит свое журналистское расследование в отношении пропавшего жителя Нарьян-Мара:
Депутата городского Совета Нарьян-Мара Василия Корепанова оппонентам не удалось убедить голосовать за губернаторского кандидата в мэры столицы Ненецкого автономного округа. Зато удалось вызвать на допрос в окружную полицию его сына…
Больше парня живым никто не видел.
Через пять часов его нашли повешенным.
Нарьян-Мар гудит, называя чудовищное преступление политическим.
В округе был принят закон, согласно которому мэра Нарьян-Мара теперь не выбирают… Его назначает комиссия из пяти депутатов горсовета и пяти представителей губернатора Кошина.
Предыдущим мэром была Татьяна Федорова, ярая коммунистка, которая, в свое время победив на выборах, погубила карьеру однофамильца и бывшего губернатора Игоря Федорова…
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