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"Вольное дело": В Нарьян-Маре начался сезон политических убийств?

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода проводит свое журналистское расследование в отношении пропавшего жителя Нарьян-Мара:

Депутата городского Совета Нарьян-Мара Василия Корепанова оппонентам не удалось убедить голосовать за губернаторского кандидата в мэры столицы Ненецкого автономного округа. Зато удалось вызвать на допрос в окружную полицию его сына…

Больше парня живым никто не видел.

Через пять часов его нашли повешенным.

Нарьян-Мар гудит, называя чудовищное преступление политическим.

В округе был принят закон, согласно которому мэра Нарьян-Мара теперь не выбирают… Его назначает комиссия из пяти депутатов горсовета и пяти представителей губернатора Кошина.

Предыдущим мэром была Татьяна Федорова, ярая коммунистка, которая, в свое время победив на выборах, погубила карьеру однофамильца и бывшего губернатора Игоря Федорова…

Полный текст читайте здесь.

03 февраль 10:48 | : Политика / Происшествия

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