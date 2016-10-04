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Рейтинг губернаторского влияния за декабрь... наблюдатели сомневаются в репрезентативности

Опубликован декабрьский рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации.

Первые три места заняли: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Последние три: глава Калмыкии Алексей Орлов, председатель правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол, губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов занял 67-е место.

Впрочем, наблюдатели сомневаются в репрезентативности данного рейтинга, т.к. по их данным в той же Тыве без одобрения клана Кара-оолов «даже воробей не чихнет».

09 январь 13:18 | : Политика

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