Стратегии лайв: как заработать на ставках с минимальными рисками?

Множество игроков делают ставки до начала матча, прогнозируя конкретный результат. Альтернативой являются лайв пари, которые букмекерская контора принимает во время события. В таком режиме есть шанс увеличить прибыль от бетов с возможностью максимально точно проанализировать риски. Популярность ставок лайв обусловлена наличием возможности не ожидать результата до конца события, а получить его через несколько минут или даже секунд (если поставить на гол отдельно взятого игрока). Особенно востребован данный вид пари в ставках на футбол, где есть большая вероятность смены состава во время игры, а сам матч всегда динамичен.
Стоит понимать, что для игры в режиме реального времени нужны глубокие знания прогнозируемой дисциплины и опыт. Именно поэтому новички часто обращаются за помощью к профессиональным лучшим капперам России, чьи прогнозы на дистанции приносят прибыль им самим и клиентам, но это не единственный вариант, как можно заработать на ставках новичку.
Выделяют 4 основных подхода к заработку на ставках в БК по ходу игры:
Допускаются live ставки на спорт с победным результатом одного из участников соревнования, ничьей. Разрешенные тоталы и специфические результаты, свойственные только одному из видов спорта. Например, в боксе – это нокаут в выбранном раунде (ранее или позже), формула-1 (обгон на установленном круге или завершение гонки досрочно), баскетбол (количество трехочковых), футбол (угловые, желтые карточки).
Главные преимущества лайв-ставок:
Будучи новичком, попробуйте сами поставить хотя бы один матч в прямом эфире, предварительно разобравшись в сильных и слабых сторонах каждой из команд. Если есть аккаунт в нескольких БК, воспользуйтесь каждой для того, чтобы оценить возможности беттинга. Как и любая другая стратегия пари live – не беспроигрышный вариант. Игра требует знаний статистики, понимания правил, наличия свободного времени и денег.