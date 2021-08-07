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Стратегии лайв: как заработать на ставках с минимальными рисками?

Множество игроков делают ставки до начала матча, прогнозируя конкретный результат. Альтернативой являются лайв пари, которые букмекерская контора принимает во время события. В таком режиме есть шанс увеличить прибыль от бетов с возможностью максимально точно проанализировать риски. Популярность ставок лайв обусловлена наличием возможности не ожидать результата до конца события, а получить его через несколько минут или даже секунд (если поставить на гол отдельно взятого игрока). Особенно востребован данный вид пари в ставках на футбол, где есть большая вероятность смены состава во время игры, а сам матч всегда динамичен.

Стоит понимать, что для игры в режиме реального времени нужны глубокие знания прогнозируемой дисциплины и опыт. Именно поэтому новички часто обращаются за помощью к профессиональным лучшим капперам России, чьи прогнозы на дистанции приносят прибыль им самим и клиентам, но это не единственный вариант, как можно заработать на ставках новичку. 

Стратегии для заработка на ставках в лайв формате 

Выделяют 4 основных подхода к заработку на ставках в БК по ходу игры:

  • Самостоятельный анализ. Для этого вы должны досконально разбираться в выбранной спортивной дисциплине, знать ее особенности и тонкости, чтобы точно предвидеть возможные сценарии развития событий на поле. 
  • Программы для ставок. Есть класс аналитических ботов, которые не только дают прогнозы по линии лайв, но и автоматически заключают пари, если подключить их к счету в БК. 
  • Услуги капперов. Выше мы упомянули о профессиональных спортивных аналитиках, чьи прогнозы способны приносить стабильный профит. Они могут как лично давать рекомендации по ставкам, так и заниматься обучением заработку на них согласно авторским стратегиям или с использованием тех же ботов.
  • Вилки. Спортивный арбитраж по событиям лайв пользуется наибольшей популярностью среди вилочников, но в то же время он сопряжен с наибольшими рисками, так как коэффициенты здесь часто меняются. 

Допускаются live ставки на спорт с победным результатом одного из участников соревнования, ничьей. Разрешенные тоталы и специфические результаты, свойственные только одному из видов спорта. Например, в боксе – это нокаут в выбранном раунде (ранее или позже), формула-1 (обгон на установленном круге или завершение гонки досрочно), баскетбол (количество трехочковых), футбол (угловые, желтые карточки).

Преимущества заработка на лайв ставках

Главные преимущества лайв-ставок:

  1. возможность заключить сразу несколько разных пари за один матч;
  2. проведение анализа непосредственно во время игры – в ставках лайв беттор всегда сможет поменять стратегию, поставив на другую команду после изменения хода событий в пользу аутсайдера, компенсировав потенциальные потери или минимизировав их;
  3. быстрый заработок.

Будучи новичком, попробуйте сами поставить хотя бы один матч в прямом эфире, предварительно разобравшись в сильных и слабых сторонах каждой из команд. Если есть аккаунт в нескольких БК, воспользуйтесь каждой для того, чтобы оценить возможности беттинга. Как и любая другая стратегия пари live – не беспроигрышный вариант. Игра требует знаний статистики, понимания правил, наличия свободного времени и денег.

24 ноябрь 07:29 | : Разное

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