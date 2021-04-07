G2 выходит в финал Flashpoint, одержав победу над NIP

Французско-балканская команда одержала победу в серии против шведов, обеспечив себе, по крайней мере, место в тройке лидеров на региональном крупном рейтинговом турнире, что удивило большинство пользователей сайта csgoeasybets.
G2 вышли в финал верхней сетки Flashpoint 3 после с трудом заработанной победы над NIP (2-1; Dust2 12-16, Inferno 19-17, Mirage 16-14). Команда Неманьи "nexa" Исаковича встретится с mousesports в следующий четверг в 19:00 за место в гранд-финале турнира. Тем временем, NIP опустились в нижнюю сетку, где в среду они встретятся с победителем BIG и DBL PONEY.
Матч продолжал демонстрировать улучшение G2 в последнее время, особенно когда речь заходит об эволюции Франсуа "AmaNEk" Делоне в качестве основного игрока команды на большинстве карт. 27-летний игрок демонстрировал впечатляющие результаты на протяжении всего мероприятия в качестве их третьей звезды, подняв рейтинг 1,18 в течение серии против NIP.
После матча nexa рассказал о развитии своей команды в последнее время, подчеркнув, в частности, изменение их подхода к AWP. "У нас есть NiKo, который играет роль AWP на одних картах и AmaNEk на других, и это очень сложно, это не похоже на то, что вы можете просто щелкнуть переключателем и стать стрелком после того, как играли в качестве AWP для двух карт подряд", - сказал лидер в игре. "Это то, над чем мы работаем, чтобы разобраться. AmaNEk играет все больше карт в качестве AWP на нашей стороне, и мы пытаемся дать NiKo свободу быть лучшим стрелком в мире, потому что, несомненно, он им является. Мы пытаемся разобраться в этом по частям, карта за картой, чтобы поместить всех в их зону комфорта и поставить их на соответствующие роли."
NIP выбрали неожиданный выбор карты в виде Dust2, которая была одной из их наименее сыгранных карт до прибытия Николая "device" Ридца. Выбор в конечном итоге окупился, и шведская сторона собрала доминирующее нападение, прежде чем установка двойного AWP в руках нового участника и лидера в игре Хампуса "hampus" Позера положила конец усилиям по возвращению G2 после того, как стороны поменялись местами.
G2 ответил тем, что поначалу могло стать комфортной победой на Inferno, но в конце концов превратилось в упорный эквалайзер. Раннее преимущество 8-2 было почти устранено, когда NIP снова запустил свой двойной AWP, и второй тайм оказалось трудно закрыть несмотря на то, что у французско-балканской стороны было четыре точки на карте, чтобы сделать это. Пистолетная победа спасла команду Хампуса со счета 11-15, и NIP перевели карту в овертайм, где G2 собрали идеальное нападение.
Никола "NiKo" Ковач отсутствовал на протяжении всей серии, но в конце концов он появился на Mirage, чтобы возглавить победу своей команды. Ранний успех в каждом тайме позволил команде G2 долго держаться в игре, чтобы остаться в споре после того, как доминирующий пробег NIP в конце первого оказал давление на команду nexa, но на этот раз индивидуального героизма шведов в конце карты было недостаточно, чтобы остановить французско-балканскую оборону.