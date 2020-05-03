Как правильно подобрать кондиционер для дома или офиса?

Невозможно представить современную жизнь без систем кондиционирования и вентиляции. Особенно если речь идет о теплом времени года, когда в помещениях (особенно в тех, что выходят на южную сторону) фактически нечем дышать. Кондиционер позволяет создать необходимый микроклимат в комнате, квартире, офисе или загородном доме. Для бытового использования или для небольших коммерческих объектов, как правило покупатели предпочитают настенные кондиционеры, рассчитанные на эффективное охлаждение от 15 м2 и более в зависимости от места установки и мощности. При выборе сплит-системы важно обратить внимание на огромное количество нюансов. Ведь оборудование может различаться по техническим характеристикам, а соответственно и по стоимости.
Выбор кондиционера – это кропотливая и важная задача, которую стоит доверить профессионалам. Компания ЕвроКлимат имеет огромный опыт в работе с системами кондиционирования и вентиляции, а также предлагает полноценный каталог специализированной техники высочайшего качества под любые запросы. Одним из лучших производителей кондиционеров является Ballu. Продукция бренда представлена в каталоге ЕвроКлимат в широком разнообразии. Специалисты компании помогут правильно подобрать кондиционеры ballu, купить для них необходимые комплектующие товары и аксессуары.
Основными преимуществами кондиционеров от производителя Ballu являются:
Производитель Ballu также обеспечивает своим покупателям полноценное сервисное обслуживание и неизменный контроль качества на протяжении всего срока использования кондиционера. Посмотреть полноценный ассортимент товаров проверенного бренда можно на сайте ЕвроКлимат. Специалисты компании с удовольствием помогут в выборе продукции и подберут именно то, что нужно, исходя из входных данных. Купить кондиционер можно в офисе компании или в режиме онлайн, не выходя из дома. Консультанты всегда на связи и готовы ответить на все вопросы.