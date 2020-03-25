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Санкт-Петербург - блистательная столица Российской Империи

туры в Санкт-Петербург otpuskrussia.ru

Санкт-Петербург – город белых ночей, крупнейший мегаполис, посмотреть на который хотят туристы со всех уголков мира. Удивительная архитектура, романтика и вдохновение сопровождают путешественников, приезжающих окунуться в культурную жизнь северной столицы. Туры в Санкт-Петербург одни из самых впечатляющих среди городов России и мира.

Экскурсионные туры

На фантастически красивые дворцы, храмы, крепости мечтают посмотреть многие любители туризма. Чтобы получить общее представление о городе и его достопримечательностях, а также увидеть легендарные разводящиеся мосты, можно купить следующие виды туров:

  • обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – показ памятников истории и культуры, зданий и сооружений, мест знаменательных событий (также включается в программу индивидуальных туров);
  • «Ночной Петербург» - ночная экскурсия, включающая развод мостов и катание по Неве;
  • пешеходная экскурсия – возможность ознакомиться с историческим местами более детально.

Экскурсия по северной столице – удивительный досуг для взрослых и детей, посещение достопримечательных мест, которые надолго останутся в памяти.

Главные достопримечательности

туры по Санкт-Петербургу otpuskrussia.ru

Какие места обязательны для посещения в туристическом центре России Санкт-Петербурге:

  1. Петергоф – дворцово-парковый ансамбль, столица фонтанов и садов. Характерной особенностью можно назвать близость к Финскому заливу.
  2. Царское Село – музей-заповедник, расположившийся в 26 км от центра города. Архитектурные достопримечательности – Екатерининский, Александровский, Баболовский парки, Екатерининский дворец.
  3. Кронштадт – самый удаленный и удивительный пригород с увлекательной и трагической историей, расположенный на островах Финского залива. Практически все интересные места связаны с морем и военно-морским флотом.
  4. Выборг – красивый город с многовековой историей в часе езды от Санкт-Петербурга и европейской внешностью.
  5. Эрмитаж – музейный комплекс мирового значения, включающий 5 исторических зданий, среди которых основным считается Зимний дворец.
  6. Русский музей – крупнейший в мире комплекс русского искусства общей площадью более 30 га.
  7. Петропавловская крепость – музей на Заячьем острове, включающий многочисленные памятники архитектуры.
  8. Юсуповский дворец на Мойке – памятник истории и культуры, многим известный как место убийства Григория Распутина.

Туроператор «Жемчужина Руси» поможет подобрать однодневную обзорную или пешую экскурсию, а также туры по Северо-Западу, в том числе Санкт-Петербургу.

06 август 07:11 | : Разное

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