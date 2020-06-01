Компания занимается изготовлением элементов интерьера и мебели с уникальным дизайном, рассчитанным на индивидуальность каждого заказчика. С продукцией Дизайн мастерской RIDS2.0 вы можете ознакомиться на сайте https://rids20.ru/
История компании
История основания мастерской берёт начало в 2014 году в Москве. Однако уже через год, в конце 2015 года производство было перевезено в Сочи. Переезд в более экологически чистый район и природа черноморского побережья дали вдохновения и сил на дальнейшую плодотворную работу. Уже после нескольких успешно выполненных проектов география заказчиков продукции RIDS 2.0 значительно расширилась – появились клиенты со всей России, а также стали поступать заявки из-за рубежа.
Направление компании RIDS 2.0
Коммуникация с заказчиками может производиться удаленно, посредством современных видов связи. Клиент имеет возможность заказать разработку дизайна оформления и конструкцию изделия, либо предоставить собственные чертежи.
В цехе RIDS2.0 имеется парк оборудования, обеспечивающий полный цикл производства – от заготовительных операций до отгрузки готового изделия. В работе применяются только натуральные материалы – массив дерева, сталь, стекло.
В линейке продукции мастерской имеются:
• Дизайнерские межкомнатные двери
• Механизмы и фурнитура для амбарных дверей
• Картины на дереве
• Лофт перегородки
• Стеновые панели
• Дизайнерская мебель
• Световые панели
Основным направлением является изготовление межкомнатных дверей в стиле лофт в двух исполнениях – распашные или раздвижные амбарные двери.
Используемые материалы и технологии
Вне зависимости от типа механизма открывания двери лофт, дверное полотно обрабатывается с применением технологий: ультрафиолетовая печать, состаривания, художественная отделка, патинирование. Для придания индивидуального стиля распашных межкомнатных дверей лофт при производстве и отделке используются металлические пластины, сетка, заклепки, винтажные эффекты, состаренные элементы. Раздвижные двери лофт оснащаются амбарным механизмом и могут состоять как из одного, так и нескольких дверных полотен. Размеры и дизайн дверей не ограничены стандартами, а зависят только от пожеланий заказчика.
Механизмы для раздвижных дверей собственной разработки изготавливаются из стали с применением лазерной резки и механической обработки на станках с ЧПУ. Это обеспечивает необходимую точность изготовления каждого элемента и сборки всего механизма, что влияет на удобство пользования дверьми и долговечность их работы. В зависимости от массы амбарной двери и типа исполнения предлагается на выбор 9 вариантов подвесов.
Для защитного и декоративного покрытия фурнитуры для раздвижных дверей используется один из следующих вариантов отделки: черный муар, шлифованный металл, состаренный металл, глянцевый металл, порошковая покраска.
Доставка и гарантия
Доставка товара осуществляется силами транспортных компаний на выбор заказчика, либо исходя из самого выгодного предложения для конкретного габарита и массы груза. При оформлении заказа на изготовление продукции в стоимость закладывается один из вариантов упаковки для отправки:
1. Стандартная упаковка – пузырьковая пленка и картонная коробка.
2. Экстра – изделие помещается в решетчатую деревянную конструкцию, обшитую фанерой.
Экстра упаковка позволит отказаться от услуг транспортной компании по упаковке груза и обезопасит изделие от механических повреждений.
На всю выпускаемую продукцию мастерская RIDS 2.0 даёт гарантию сроком на 12 месяцев, при соблюдении правил установки и эксплуатации. К гарантийным случаям не относятся естественный износ и механические повреждения. В случае обнаружения недостатков в товаре заказчику достаточно обратиться по e-mail и предоставить фотографии дефектов.
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