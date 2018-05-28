Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Финансово-хозяйственная деятельность Архангельского политехнического техникума за 2017 г.

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2017г (собственные доходы учреждения)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2017г (субсидия на выполнение гос.(мун)задания)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2017г (субсидия на иные цели)
Отчет о результатах деятельности за 2017 год
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01 января 2017г.


Страница финансово-хозяйственной деятельности на сайте ГАПОУ АО "АПТ"

02 октябрь 12:49 | : Разное

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2018 (21)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20