Финансово-хозяйственная деятельность Архангельского политехнического техникума за 2017 г.

|Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2017г (собственные доходы учреждения)
|Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2017г (субсидия на выполнение гос.(мун)задания)
|Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2017г (субсидия на иные цели)
|Отчет о результатах деятельности за 2017 год
|Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01 января 2017г.
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