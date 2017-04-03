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Количество протестующих против "Платона" составило менее 500 человек на всю Россию

Российские СМИ сильно преувеличили данные об активности водителей фур, вызванной системой "Платон". По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, реальное число протестующих в стране не превышает 480 человек, в то время как организаторы забастовки говорят о 6 000 дальнобойщиков.

По информации издания "Версия", активистам нечем удивить политика, так как число митингующих на самом деле исчисляется единицами. К примеру, на обочине под Иркутском стоят 4 фуры, рядом с подмосковным городом Реутово на МКАД - 7 грузовых машин, на трассе М29 в Ингушетии - 7 большегрузов.

Отдельно стоит сказать о ситуации в Дагестане. Там от Манаса до Каспийска рядом с проезжей частью остановилось около ста машин. Но важно отметить, что динамика протестов там идет на спад, а водители фур начали массово регистрироваться в офисе оператора, получая при этом бортовые устройства.

Специалисты заявили, что дальнобойщики  больше не хотят отдавать своим работающим коллегам потенциальные грузы, поэтому снова вернутся к работе.

21 апрель 11:10 | : Разное

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