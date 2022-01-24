В Архангельске на 15 лет нейтрализован пожилой педофил-эксгибиционист

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против половой неприкосновенности 64-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные в отношении малолетних, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2021 года у дома по улице Лочехина в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью удовлетворения своих половых потребностей продемонстрировал им свои половые органы. О противоправных действиях девочки рассказали продавцу магазина, которая вызвала сотрудников полиции.
Примечательно, что в июне 2020 года осужденный освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Проведенной комплексной психолого-психиатрической экспертизой у него выявлено психическое расстройство. При допросах на стадии предварительного следствия он свою вину признал частично.
Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.