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В Архангельской области ищут Константина Турыгина

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу совместно с сотрудниками полиции ведется розыск без вести пропавшего Турыгина Константина Андреевича, 27.07.1994 года рождения.

Установлено, что 9 февраля 2022 года Константин Турыгин ушёл из своей квартиры, расположенной по адресу: Архангельская область, гор. Мирный, ул. Циргвавы, д. 17, и о его местонахождении до настоящего времени ничего не известно.

Последний раз Турыгина К.А. видели 11 февраля 2022 года днем в районе производственной базы филиала ООО «ГК «УЛК» на улице Зеленая в поселке Плесецк, откуда он ушёл в сторону лесного массива. 

Приметы: рост около 185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза голубые, размер обуви 43-44.

Особые приметы: борода и усы, на обеих руках нанесены татуировки (содержание не установлено).

Предположительно был одет: куртка с капюшоном типа «Парка» черного цвета, толстовка с капюшоном черного цвета, брюки спортивные черного цвета, сапоги черного цвета.

При себе имел: мобильный телефон марки «Айфон» в корпусе белого цвета, паспорт гражданина РФ на свое имя, а также рюкзак серо-черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении разыскиваемого, просим обратиться в следственный отдел по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО по номеру телефона: (81832) 7-13-08, либо в органы полиции (81834) 5-11-54, 5-11-61 или 02.

01 март 11:27 | : Происшествия

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